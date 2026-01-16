IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Петролът поскъпва, след като САЩ сигнализираха, че засега няма да ударят Иран*

Очаква се цената да завърши седмицата без особена промяна

10:15 | 16.01.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Цените на петрола се стабилизират след най-големия си спад от юни насам, тъй като САЩ сигнализираха, че ще се въздържат от атаки срещу Иран засега, съобщава Bloomberg.

Сорт Брент поскъпва с 0,16% до 63,86 долара за барел, след като ден по-рано цената му се срина с 4,2%. Фючърсите върху американския лек петрол West Texas Intermediate поскъпват с 0,2% до 59,31 долара за барел.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху поиска от президента на САЩ Доналд Тръмп да отложи плановете за атака срещу Иран, съобщи по-рано New York Times. Това намали вероятността от незабавен отговор на САЩ срещу насилственото потушаване на протестите в Ислямската република, което би могло да доведе до прекъсване на производството или доставката на петрол.

Въпреки това Вашингтон засилва военното си присъствие в Близкия изток. Поне един самолетоносач се е позиционирал в региона, като се очаква и други военни активи да бъдат преместени там през следващите дни и седмици, съобщава Fox News, позовавайки се на източници, близки до Пентагона.

Ценова динамика при сорт Брент. Графика: Bloomberg

„Въпреки че рискът от предстояща намеса на САЩ срещу Иран е намалял, е съвсем ясно, че той все още е налице, което би трябвало да държи пазара нащрек в краткосрочен план“, коментира сутиацуята Уорън Патерсън, ръководител на отдела за стратегия в ING Groep NV. „Колкото по-дълго време обаче това продължава без отговор от страна на САЩ, рисковата премия ще продължи да се изпарява, позволявайки на по-мечи фундаментални фактори да заемат централно място“, добавя той.

Очаква се цената на петрола да завърши седмицата без особена промяна, след като се повиши от 8 януари поради опасения, че САЩ ще се насочат към четвъртия по големина производител в ОПЕК, заплашвайки сигурността на над 3 млн. барела на ден.

Сътресенията във Венецуела и прекъсването на казахстанския износ от Черно море също тласкат нагоре цените, които загърбиха най-лошата си година от 2020 г. насам, тъй като ръстът на производството заплашва да изпревари бавния растеж на търсенето.

В Карибите САЩ засилват натиска върху използването на санкционирани кораби, като техните военноморски сили задържаха шести петролен танкер близо до Венецуела.

*Информацията е актуална към 09:25 ч. българско време.

Последна актуализация: 10:20 | 16.01.26 г.
петрол цени на петрола петролни пазари доставки на петрол
