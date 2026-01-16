Под натиска на регулаторите TikTok затяга проверките на възрастта в Европа

TikTok ще започне да внедрява нова технология за засичане на възрастта в цяла Европа през следващите седмици, съобщи компанията пред Ройтерс в петък. Платформата, която е собственост на ByteDance, е подложена на регулаторен натиск да открива по-добре и да премахва акаунти на деца под 13 години.

Системата, за която досега не се съобщаваше, е резултат от едногодишен пилотен проект в Европа. Тя анализира информация в профилите, публикуваните видеоклипове и поведенческите сигнали, за да предскаже дали даден акаунт може да е на непълнолетно лице. Акаунтите, маркирани от технологията, ще бъдат преглеждани от специални модератори, а не автоматично забранявани, съобщава TikTok.

Регулаторен контрол

Мярката се въвежда в момент, когато европейските власти правят внимателен преглед на това как платформите проверяват възрастта на потребителите въз основа на строгите правила за защита на данните поради опасения, че сегашните подходи са или неефективни, или с твърде голяма намеса.

Миналата година Австралия наложи първата в света забрана на социалните мрежи за деца под 16 години, а Европейският парламент настоява за възрастови ограничения в социалните мрежи. Дания иска забрана за лица под 15 години.

Пилотният проект във Великобритания е довел до премахването на хиляди допълнителни акаунти на лица под 13 години.

Въпреки значителните усилия няма общоприет начин за потвърждаване на възрастта на човека, при който да се запазва неприкосновеността на личните данни, съобщи TikTok. За обжалване на забраните компанията ще използва оценка на възраста по лицето от доставчика на услуги за проверка Yoti наред с проверки на кредитни карти и документи за самоличност, издадени от правителствата.

Meta използва Yoti за проверка на възрастта на потребителите във Facebook.

TikTok съобщи, че новата технология е създадена специално за Европа, за да отговаря на регулаторните изисквания в региона. Компанията е работила с ирландската Комисия за защита на данните, водещия за нея регулатор на ЕС в областта на защитата на личните данни, при разработването на системата.

Европейските потребители ще бъдат уведомени при стартирането на технологията, съобщиха от TikTok.