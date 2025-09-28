Анонимни акаунти в TikTok подкрепят радикални партии преди изборите в Чехия

Стотици анонимни акаунти в платформата за споделяне на видеоклипове TikTok са все по-активни в разпространяването на проруски послания и подкрепа на радикалните партии преди изборите в Чехия на 3 и 4 октомври, съобщи неправителствена група, цитирана от Ройтерс.

Online Risk Labs, новосъздадена група от чешки анализатори, заяви, че е установила 286 акаунта в TikTok, които взаимно популяризират съдържанието си. Помежду си те имат между пет и девет милиона гледания седмично, повече от общия обхват на лидерите на основните партии, заяви групата.

„Акаунтите не са свързани с една политическа организация, а по-скоро показват подкрепа за няколко радикални и екстремистки партии едновременно“, съобщи групата в изявление.

Близо една четвърт от чехите използват TikTok, според публикации в местните медии, по-малък дял, отколкото в Румъния, където президентските избори бяха анулирани миналата година заради обвинения за руска намеса чрез акаунти в платформата. Русия отрече твърденията.

Чешкият телекомуникационен регулатор CTU заяви, че е получил няколко жалби за стотици акаунти в TikTok.

„Смятаме, че тези сигнали са основателни и ги предадохме на Европейската комисия като надзорен орган за големите платформи“, заяви CTU пред Ройтерс и допълни, че е в контакт с TikTok.

Платформата и чешкото министерство на вътрешните работи не са отговорили на молба за коментар.

Акаунтите в TikTok, сигнализирани от Online Risk Labs, изразяват подкрепа за партии, включително крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“, която заема трето място в повечето социологически проучвания с подкрепа от около 13%, и крайнолявата „Стацило!“, която се намира малко над прага от 5% за спечелване на места, съобщи групата. И двете партии твърдят, че страната трябва да напусне НАТО и ЕС.

Online Risk Labs заяви, че кандидатите, изтъквани в публикациите, не са били непременно запознати с тях.

Последните проучвания преди парламентарните избори показват, че опозиционната партия АНО на бившия премиер Андрей Бабиш води с голяма преднина пред центристката коалиция „Заедно“ на премиера Петър Фиала. АНО може да се нуждае от подкрепата на „Свобода и пряка демокрация“ и „Стацило!“, за да формира мнозинство.