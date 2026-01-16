Защо производителите не бързат да запълват недостига на памет?

Светът се нуждае от много повече чипове за памет и твърди дискове. Компаниите, които произвеждат тези продукти, имат много добри причини да не бързат да ги създават, пише Wall Street Journal.

Бизнесът с памети, който е подложен на резки възходи и падения, преживява най-големия си бум от години, а може би и в историята си. Бързото изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект изразходва голяма част от наличните запаси от NAND флаш памети, DRAM памети и твърди дискове. Това доведе до недостиг на памети за други пазари, например персонални компютри и смартфони. „Паметта е в разгара на поколенческо разминаване между предлагането и търсенето“, написа анализаторът на чипове от Morgan Stanley Джо Мур в доклад миналия месец.

Ограниченото предлагане тласка цените нагоре и рязко увелича приходите и печалбите на производителите на памети. Миналия месец Micron отчете рекордни приходи и оперативна печалба за тримесечието, а Samsung обяви в четвъртък, че очаква оперативната печалба за четвъртото тримесечие да се утрои на годишна база.

Сериозният недостиг на пазара, съпътстван от изключително високи цени, обикновено би принудил производителите да увеличат рязко производството си. Но компаниите, произвеждащи памет, вече са се опарвали от резките колебания на цените в миналото и затова този път ще бъдат предпазливи в реакцията си.

Те имат силен стимул да действат по този начин, тъй като акциите на производителите на памети се превърнаха в гореща стока на Уолстрийт. Цените на акциите на Micron, Seagate и Western Digital отбелязаха повече от двукратно увеличение през 2025 г. и бяха най-големите печеливши в S&P 500 за годината. Книжата на производителя на флаш памети Sandisk отбелязаха 10-кратно ценово увеличение от отделянето си от Western Digital през февруари. Цената на акциите на южнокорейския производител на чипове SK Hynix, който се фокусира изключително върху паметта, е отбелязала ръст от 88% само за последните три месеца.

Анализаторите очакват цените на чиповете за памет и твърдите дискове да останат високи през тази година, което вероятно ще спомогне за поддържането на тези високи пазарни стойности. Но индустрията има дълга история от брутални цикли, при които спадът в цените често може да доведе производителите до загуби и да понижи цените на акциите им. Последният такъв цикъл се случи през 2023 г., когато Micron, Western, Seagate и Hynix отчетоха годишни оперативни загуби.

Дали този път ще е различно? Възможно е. Изчислителните системи за изкуствен интелект, проектирани от компании като Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), изискват огромно количество специализирани DRAM памети, за да изпълняват функциите си. Тези функции създават и огромно количество нови данни, които трябва да се съхраняват на компоненти като твърди дискове и флаш базирани SSD дискове.

Това води до „експлозия от данни“, посочва анализаторът Марк Нюман от Bernstein, който прогнозира, че общите доставки на устройства за съхранение на данни между NAND флаш памети и твърди дискове ще отбележат средно годишен ръст от 19% през следващите четири години спрямо среден ръст от 14% през последните 10 години.

Nvidia и AMD освен това ускоряват продуктовите си цикли, като сега представят съществени нови системи всяка година. Увеличаването на DRAM паметта на тези системи спомага за подобряване на общата производителност в сравнение с предишните поколения. Nvidia заяви, че нейните Rubin GPU чипове, представени миналата седмица на Consumer Electronics Show в Лас Вегас, почти утрояват паметната честотна лента в сравнение с Blackwell чиповете, които започна да доставя миналата година.

Търсенето на такива системи в крайна сметка се захранва от капиталовите разходи на най-големите технологични компании в света. То вече е достигнало зашеметяващи нива, но все още не показва признаци на спад. Въз основа на прогнозите за тримесечието, приключило през декември, общите капиталови разходи на Amazon.com, Google, Microsoft и Meta Platforms ще достигнат 407 млрд. долара през 2025 г.

Анализаторите очакват те да скочат до около 523 млрд. долара през тази година, според консенсусните прогнози на Visible Alpha. „Ако търсенето остане толкова силно, възходящият цикъл може да продължи в продължение на няколко години“, пише Мур от Morgan Stanley.

Но мениджърите в сектора на паметта винаги внимават с миналите цикли на спад. Затова, въпреки мрачните прогнози за недостиг на памет за други видове електроника, производители като Micron, Sandisk, Seagate и Western ще подходят предпазливо към добавянето на нови производствени мощности. Единствено Seagate планира значително увеличение на собствените си капиталови разходи през тази година, и то само за да поддържа капиталовата интензивност на компанията около историческото ниво от около 4% от приходите.

Според прогнози на FactSet очакванията са Sandisk да увеличи капиталовите си разходи с 18% за фискалната година, която приключва през юни, въпреки скока от 44% на приходите за същия период. На конференция на UBS миналия месец главният изпълнителен директор на Sandisk Дейвид Гьокелер заяви, че липсата на дългосрочни договори за доставки в голяма част от индустрията за NAND флаш памети затруднява компании като неговата да вземат дългосрочни инвестиционни решения. Подобно на други видове полупроводници, NAND флаш чиповете изискват съоръжения, чието изграждане може да отнеме години.

„Може би от страна на търсенето трябва да се обмисли поемането на ангажименти за период, по-дълъг от три месеца“, заяви Гьокелер на конференцията. Той добави, че икономическата логика трябва да бъде изчистена, „за да можем да продължим да инвестираме тези пари и да не преминаваме през тези огромни периоди на загуби“. Някои спомени са по-ярки от други.