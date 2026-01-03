Как AI бумът оказва натиск върху гейминг индустрията в надпреварата за чипове за памет

Продажбите на конзоли за видеоигри вече бяха под натиск поради сътресенията около митата и слабите потребителски разходи. Сега скокът в цените на чиповете за памет заплашва да направи устройствата по-скъпи, което може да се окаже поредният удар за индустрията, предава Ройтерс.

Търсенето на динамична памет с произволен достъп (DRAM) – чипове, използвани в PlayStation на Sony, Xbox на Microsoft и Nintendo Switch 2 – надхвърля предлагането, тъй като технологичният сектор се надпреварва да изгради инфраструктура за изкуствен интелект (AI).

Това накара производителите на памети да предпочетат чипове за центрове за данни с по-висок марж, което ограничава предлагането за потребителски устройства. Micron, например, прекратява дългогодишната си марка Crucial, която е основна за производителите на компютри и любителите.

Чиповете с памет са от основно значение за игровите системи, позволявайки им бързо зареждане, плавни кадри и обща производителност – характеристики, които са най-важни за игрите с голям бюджет и доказани заглавия.

Производителите на конзоли са принудени да повишат цените

Предвид нарастващите разходи, свързани с чиповете, производителите на конзоли и други производители на хардуер за игри може да бъдат принудени да вдигнат цените, тъй като устройствата обикновено се продават с минимална печалба, казват анализатори и експерти от бранша.

Такава стъпка обаче може да намали рязко търсенето след повишенията, предизвикани от митата по-рано тази година, предупреждават те. Sony, Xbox и Nintendo не са отговорили на запитвания за коментар.

CyberPowerPC, производител на висококачествени геймърски компютри, обяви увеличение на цените в края на миналия месец. Други компании, като Dell Technologies и китайската Lenovo, също планират да повишат цените, се посочва в материали.

„Тъй като паметта съставлява около една пета от общите разходи за компоненти на един компютър, това засяга сериозно производителите“, казва Йост ван Дройнен, професор по игри в Stern School of Business на Нюйоркския университет.

Той казва, че цените на конзолите може да се повишат с още 10% до 15% през настоящата година или и следващата включително, а цените на компютрите – с до 30%, тъй като цените на паметта ще се повишат отново през 2026 г.

Очакват се още скокове на цените и забавяния през 2026 г.

Counterpoint Research изчисли през ноември, че цените на чиповете за памет вероятно ще се повишат с 30% през последните три месеца на 2025 г. и вероятно с още 20% в началото на 2026 година в допълнение към 50-процентното увеличение досега през тази година.

Въпреки че големите производители на конзоли като Sony обикновено запазват част от запасите си за години напред и могат да удължат жизнения цикъл на устройствата, за да смекчат въздействието, някои наблюдатели на индустрията са понижили прогнозите си за пазара на конзоли.

TrendForce очаква растеж от едва 5,8% през 2025 година, което е под предишната прогноза от 9,7%, и предвижда спад от 4,4% през 2026 г. в сравнение с по-ранната прогноза за понижение от 3,5%.

Разходите за гейминг хардуер са спаднали с 27% през ноември, а продажбите за периода са били най-слабите от 1995 г. насам, тъй като средната цена на ново устройство за игри е достигнала рекорд за месеца, според данни на Circana, компания, която проследява развитието на индустрията.

Средните продажни цени на конзолите са се повишили тази година, тъй като митата върху вноса вдигат производствените разходи, а липсата на игри, които да стимулират продажбите на системите, оставя остаряващия хардуер без основен катализатор за растеж.

Висококачествените конзоли като Xbox Series X се продават на цена около 650 долара, а PlayStation 5 Pro струва около 750 долара, според обявленията на компаниите.

По-високите разходи за компоненти могат да и усложнят пускането на пазара на устройства като Steam Machine, платформа за игри на компютър от създателя на Counter-Strike Valve, която се очакваше да бъде пусната в продажба през следващата година.

Valve не е отговорила на запитване за коментар.

Компаниите ще действат предпазливо, ако разходите за видеоигри намалеят по-широко, каза анализаторът от Emarketer Джейкъб Бърн. „Така че вместо да рискуват слаби продажби, може да видим производителите на конзоли да отложат пускането им на пазара.“