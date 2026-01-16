Русия е нанесла 256 удара по енергийната мрежа в Украйна от началото на зимата

От началото на отоплителния сезон (октомври 2025 година) Русия е извършила 256 въздушни удара с дронове и ракети по енергийни съоръжения и топлоцентрали, съобщава Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Институцията допълва, че са събрани доказателства и е заведено дело за престъпление срещу човечеството по украинското законодателство.

Това е целенасочена политика на Русия за унищожаването на украинския народ, се казва още в съобщението.

Атаките са насочени основно към Киев и Киевска област, както и Харковска, Одеска, Днипропетровска, Сумска, Миколаевска и Черниговска област. Обекти от критичната инфраструктура - 45 от големите топлоцентрали, 151 подстанции, 11 водни централи, са атакувани с балистични и крилати ракети, както и дронове.

От началото на годината Украйна е обхваната от арктически студ - в последните дни в столицата Киев температурите паднаха под -20°С. Заради атаките по енергетиката в последната седмица все още 300 жилищни сгради са без топлоснабдяване, а заради недостиг на електроенергия е въведен и режим на тока - обикновено графикът е 3 към 10, тоест три часа има, а 10 - не.

Извънредно положение в енергетиката

Украинската енергийна система е под масирани удари още от есента на 2022 година и в много обекти ремонтите не успяват вече да възстановят пълния капацитет на работа на съоръженията. В много райони на страната беше въведено извънредно положение в енергетиката. В своето вечерно обръщение за 1422-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че част от мерките предвиждат промяна в правилата за комендантския час, които да позволят работата на центрове за подкрепа в търговски обекти.

В тях хората могат да се стоплят и заредят телефоните и други устройства. В последните дни в тези центрове се предлага и топла храна за нуждаещите се.

Работи се и за увеличаване на вноса на електроенергия, допълни още Зеленски.

Допълнително правителството позволи да бъде удължена зимната ваканция на учениците до 1 февруари. По места се оценява дали да се мине към режим на онлайн обучение, или да се удължи ваканцията на учениците.

Заради недостига на електроенергия украинците са призовани за пестеливо ползване на електроенергия. В Киев няма улично осветление и светещи рекламни билбордове.

Русия е окупирала 91 кв. км от началото на годината

В първата половина на януари Русия е окупирала 91 кв. км, сочат изчисленията на украинския военен наблюдател Олександър Коваленко. Според анализите на Института за изучаване на войната (ISW) площта е дори по-малка - доказаните окупирани територии са 73 кв. км.

Коваленко отбелязва, че има чувствително забавяне спрямо последните месеци, а през лятото Русия се придвижваше със средно 140-150 кв. км седмично. Причината е лошото време, което затруднява движението на пехотата, а и боевете вече се водят основно около и в малки и средни градове като Покровск, Лиман, Купянск, Мирнохрад и т.н., където придвижването е съпроводено с големи загуби спрямо широките полета, които бяха преминавани през последните месеци.

ISW изчислява, че към края на март 2022 година Русия е държала 26,1% от територията на Украйна, като 7% - още преди пълномащабната война (Крим и части от Донецка и Луганска област). В края на 2025 година данните сочат, че Русия е окупирала 19,3% от територията на Украйна. На тази база военните анализатори отбелязват, че Русия се е провалила с плановете си да превземе Украйна и няма основания за заявките, че Киев трябва да приеме исканията на Кремъл за капитулация, които не са се променили от пролетта на 2022 година.

Възможностите на Украйна да сключи мир намаляват

Възможностите на Украйна да сключи мир намаляват, заяви обаче говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на брифинг в Москва. Той заяви, че президентът Володимир Зеленски трябва да поеме отговорност и да вземе решение за мира, както и че е съгласен с позицията на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна пречи на постигането на мира.

"Нашата позиция е ясна и добре известна на преговорния екип на САЩ и в Киев", каза още Песков, цитиран от ТАСС. Преди ден външният министър на Русия Сергей Лавров заяви претенции освен към Донбас и към Херсонска и Запорожка област, а и за части от Днипропетровска и Одеска област, тоест откъсването на Украйна от излаз на Черно море.

Украйна никога не е била и няма да бъде пречка за мира, каза в своето вечерно обръщение Зеленски. "Когато украинците нямат ток по 20-30 часа заради удар на Русия, който е насочен за унищожение на енергийната система и хората, натискът трябва да бъде само срещу Русия", каза още той.

Зеленски и Тръмп се срещнаха в края на 2025 година и тогава двамата отбелязаха "голям напредък" по разговорите за мира. Над 90% от условията са договорени, а останалите части трябва да бъдат обсъдени на ниво президенти с Русия, коментираха и двамата в "Мар-а-Лаго".

Очакваше се, че преговорният екип на Белия дом ще пътува до Москва, за да обсъди постигнатия с Украйна напредък, но такова посещение все още не е планирано. Тръмп и Зеленски могат да разговарят в рамките на Световния икономически форум в Давос, който започва през следващата седмица.

След мирните преговори Русия увеличава ракетните атаки

В периода от 28 декември 2025 година, след срещата на Зеленски с Доналд Тръмп в "Мар-а-Лаго", до 15 януари Русия е изстреляла към Украйна 2357 управляеми авиационни бомби, 3685 дрона, 60 балистични ракети и 32 крилати ракети, съобщава Центъра за борба с дезинформацията.

Според изчисленията на украинската институция това означава, че всеки ден Москва е удряла по обекти в Украйна със 131 бомби, 205 дрона, три балистични и 1,7 крилати ракети.

Премиерът на Полша Доналд Туск също написа в социалните мрежи, че всички са наясно, че Русия отговаря на мирните преговори с увеличаване на въздушните удари към Украйна.

Русия атакува Купянск с авиационни бомби

Русия удържа позиции в северните и източните части на Купянск, но има само една една точка на пряко съприкосновение в Купянск, съобщават руски военни кореспонденти. Според украинските наблюдатели пробивите на малките щурмови групи са пресечени, а Русия е извършила масирани обстрели с управляеми авиационни бомби в опит за унищожаване на защитни позиции.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ показват шест атаки в Купянското направление на 15 януари. Увеличава се интензивността на бойните действия в Лиманското (19 атаки) и Костянтинивското направление (21). И в двете направления Русия има голямо предимство в жива сила, но все още не може да осъществи пробив или рязко да увеличи интензивността на бойните действия.

Фокусът на бойните действия остава Покровск, където са регистрирани 46 директни бойни сблъсъка. В Хуляйполе атаките са 30, а данните на украинския проект DeepState показват като цяло напредък в Запорожката област.

За 15 януари ВСУ съобщава за общо 180 атаки след 132 ден по-рано. Русия е извършила още 97 въздушни атаки с 234 управляеми авиационни бомби и 3300 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 7000 fpv-дрона.

ВВС на Украйна съобщава за 76 изстреляни дрона по позиции в украинските градове в нощта срещу 16 януари. Системите за ПВО са свалили 53 от тях, като има директни попадения в девет локации.