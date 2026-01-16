САЩ и Тайван постигнаха търговско споразумение с фокус върху полупроводниците и Китай

САЩ и Тайван постигнаха търговско споразумение, което намалява митата върху голяма част от износа на страната - един от най-големите производители на полупроводници, насочва нови инвестиции в американския технологичен сектор и може да разгневи Китай, пише Ройтерс.

Споразумението задълбочава връзките на администрацията на Доналд Тръмп с Тайпе в изключително важен момент, когато Китай засилва натиска върху острова, който смята за свой, а Вашингтон полага усилия да избегне пълномащабна търговска война с Пекин.

Съгласно споразумението, което премина през дълги преговори, тайванските производители на чипове като TSMC, които разширяват производството си в САЩ, ще плащат по-ниско мито върху полупроводниците или свързано оборудване и върху продуктите, които внасят в САЩ, и може да внасят някои от тях безмитно. Широките мита, които се прилагат за по-голямата част от останалия тайвански износ за САЩ, ще намалеят от 20% на 15%.

Генеричните лекарства, самолетните компоненти и природни ресурси, които не са налични на местния пазар, ще имат 0% мито, съобщи Министерството на търговията. САЩ също така са се ангажирали да не третират Тайван по-зле от която и да било друга страна, ако митата върху чиповете бъдат увеличени по-късно, съобщи Тайван.

В замяна на това тайванските компании ще инвестират 250 млрд. долара, за да увеличат производството на полупроводници, енергия и изкуствен интелект в САЩ. Това включва сумата от 100 млрд. долара, с която TSMC вече се ангажира през 2025 г., като се очаква тя да направи още инвестиции, съобщи американският министър на търговията Хауърд Лутник.

Тайван ще гарантира също така допълнителни 250 млрд. долара под формата на кредити, за да улесни още инвестиции, заяви администрацията на Тръмп.

Лутник заяви в интервю за CNBC в четвъртък, че целта е 40% от цялата верига за доставки в областта на чиповете и производството на Тайван да бъдат привлечени в САЩ. Той допълни, че ако компаниите не строят в САЩ, митото вероятно ще бъде 100%.

Подкрепа за големите доставчици на производителите на чипове

Подкрепата за производството на чипове вероятно ще осигури още бизнес за големите доставчици на TSMC, включително големите производители на инструменти за производство на чипове като ASML, Lam Research и Applied Materials.

Споразумението ще подкрепи и по-малките доставчици на химикали и материали като Sumitomo и звеното на DuPont Qnity Electronics.

Много от тези компании отдавна имат присъствие в Аризона поради големите дейности на Intel там, но разшириха съоръженията си с пристигането на TSMC в щата, където тя разширява съществуващ производствен завод.

Вашингтон смята компютърните чипове за въпрос на националната сигурност

Вашингтон става все по-нетърпелив към зависимостта си от компютърни чипове от чужбина, особено от остров, който е в полезрението на Китай

Полупроводниците бяха измислени в САЩ, много от тях са проектирани там и страната остава водещ вносител на всичко – от потребителска електроника до чатботове с изкуствен интелект и модерни оръжия. Но много от най-усъвършенстваните чипове се произвеждат в чужбина, особено в Тайван. Intel и южнокорейската Samsung Electronics също разширяват производствения си капацитет в САЩ.

TSMC обяви завода си в Аризона през 2020 г., по време на първия мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, и го разшири по време на наследника му от Демократическата партия Джо Байдън.

С допълнителното му разширяване TSMC е застрашена от прекомерни разходи в бързо развиваща се индустрия, като се натъква на недостиг на работна ръка и на умения, трябва да се справя с деликатната политика около чуждестранните работници и да премести бизнес от Тайван в момент на огромна геополитическа уязвимост за острова.

Съгласно споразумението производителите на чипове, които разширяват дейността си в САЩ, ще могат да внасят до 2,5 пъти повече от новия си капацитет за полупроводници и пластини без допълнителни мита по време на одобрения период на строителство. Преференцианото отношение ще се прилага за чипове, които надвишават тази квота.

В сряда Тръмп наложи мито от 25% върху някои чипове за изкуствен интелект като процесора H200 AI на Nvidia, но правилото включва широки изключения за тези, използвани в американски центрове за данни, и оставя повечето други чипове незасегнати засега.

Митата върху автомобилните части, дървесината и дървените продукти от Тайван ще бъдат в размер на не повече от 15% съгласно новото споразумение, което според Тайпе трябва да бъде подложено на преглед от тайванския парламент.