Тайванската TSMC ще инвестира 100 млрд. долара в САЩ*

Тайванският производител на полупроводници Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) планира да направи нова инвестиция в размер на 100 млрд. долара в САЩ, която ще включва изграждането на пет допълнителни завода в страната през следващите години, съобщи нейният главен изпълнителен директор C. C. Уей на среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник, предаде Ройтерс.

TSMC е най-големият производител на чипове в света и водещ доставчик на големи американски хардуерни компании.

"Трябва да можем да произвеждаме полупроводниците, от които се нуждаем, точно тук", заяви Тръмп. "Това е въпрос на национална сигурност за нас."

Плановете на TSMC включват три нови завода за производство на чипове, две усъвършенствани съоръжения за опаковане и голям център за научноизследователска и развойна дейност.

100-те милиарда долара, които ще увеличат вътрешното производство и ще направят САЩ по-малко зависими от полупроводниците, произведени в Азия, са в допълнение към вече обявената голяма инвестиция на тайванската компания. През април миналата година TSMC постигна споразумение да разшири планираните си инвестиции в страната с 25 млрд. долара до 65 млрд. долара и да изгради трета фабрика в Аризона до 2030 г.

През ноември миналата година Министерството на търговията на САЩ под ръководството на тогавашния президент Джо Байдън финализира държавна субсидия на стойност 6,6 млрд. долара за американското подразделение на TSMC за производство на полупроводници във Финикс, Аризона.

Компанията заяви, че очаква "с нетърпение да обсъдим нашата обща визия за иновации и растеж в полупроводниковата индустрия, както и да проучим начините да подкрепим технологичния сектор заедно с нашите клиенти."

През 2022 г. Байдън подписа законодателни промени за предоставяне на субсидии в размер на 52,7 млрд. долара за американското производство и научни изследвания в областта на полупроводниците, за да се стимулира вътрешното производство и да се намали зависимостта на САЩ от полупроводниците, произведени в Азия.

Миналия месец министърът на търговията на Тръмп Хауърд Лутник заяви пред законодателите, че програмата е "отлична първоначална вноска" за възстановяване на сектора, но отказа да се ангажира с безвъзмездните средства, които вече са одобрени от министерството, като заяви, че иска да ги "прочете, анализира и разбере".

Говорител на TSMC съобщи миналия месец, че компанията е получила 1,5 млрд. долара по закона за чиповете преди встъпването в длъжност на новата администрация в съответствие с предвидените етапи в споразумението.

Миналата година TSMC постигна споразумение да произвежда най-модерните в света чипове с 2-нанометрова технология във втория си завод в Аризона, който се очаква да започне производство през 2028 г. Компанията също така се съгласи да използва най-усъвършенстваната си технология за производство на чипове, наречена "A16", в Аризона.

*Новината е актуализирана към 23 часа след официалното изявление на компанията. Първоначално беше разпространена предварителна информация от анонимен източник, запознат с плановете.