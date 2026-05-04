Dow се срина с 550 пункта заради опасения, че конфликтът с Иран може да се изостри отново

Американските борсови индекси отбелязаха понижения в понеделник, след като последните събития в Близкия изток предизвикаха нови опасения от нестабилност в региона и доведоха до поскъпване на петрола, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average загуби 557 пункта, или 1,13%, и затвори на ниво от 48 941,90 пункта. По-широкият измерител S&P 500 спадна с 0,41% до 7200,75 пункта, а технологичният Nasdaq Composite изтри 0,19% и приключи на 25 067,80 пункта.

В понеделник Обединените арабски емирства съобщиха, че са прехванали редица ракети, изстреляни от Иран. За първи път след началото на примирието между САЩ и Иран миналия месец системата за ракетна тревога на ОАЕ е била активирана.

В резултат на това цените на петрола се повишиха. Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate поскъпнаха с 4,39% и затвориха на 106,42 долара за барел, докато цената на европейския сорт Брент, който е и международният бенчмарк, се повиши с 5,8% до 114,44 долара.

Цените на енергоносителите вече се бяха покачили по-рано през деня след противоречиви новини за иранска атака срещу американски военен кораб, а иранските медии съобщаваха, че кораб е бил върнат от Ормузкия проток.

Иранският флот заяви, че е блокирал влизането на „американско-ционистки“ военни кораби в зоната, според съобщения на държавната телевизия, цитирани от Ройтерс. В отделно съобщение от иранската агенция Fars се посочва, че две ракети са поразили американски военен кораб близо до остров Джаск, след като той е пренебрегнал предупрежденията, макар и нито едно от двете съобщения да не е потвърдено от независим източник.

Централното командване на САЩ по-късно написа в публикация в социалната мрежа X, че „нито един кораб на американския флот не е бил ударен“.

В публикация в Truth Social в неделя президентът Доналд Тръмп обяви „Проект Свобода“, който, според него, предвижда САЩ да помогнат за „освобождаването“ на товарни кораби на държави, които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток и които са блокирани поради затварянето на Ормузкия проток. Инициативата трябва да започне в понеделник, написа Тръмп.

„Наредих на моите представители да ги уведомят, че ще положим всички усилия, за да изведем корабите и екипажите им безопасно от пролива“, написа той в публикацията си. „Във всеки случай те заявиха, че няма да се върнат, докато районът не стане безопасен за плаване и всичко останало.“ Публикацията на президента в Truth Social не съдържа подробности за това как ще се осъществи тази операция.

Обявлението на Тръмп дойде, след като в неделя Иран заяви, че е получил отговор от САЩ на последното си предложение за мирни преговори.

Има съобщения, че по-рано, в петък Иран е изпратил актуализирано предложение за мир чрез пакистански посредници, което засили оптимизма на инвеститорите, че може да се стигне до споразумение със САЩ. Въпреки това по-късно в петък Тръмп заяви, че не е доволен от предложението на Техеран и че страната сключва сделка само „защото вече няма военни сили“.

„Не очакваме конфликтът да бъде разрешен бързо“, коментира Джей Хатфийлд, основател и главен изпълнителен директор на Infrastructure Capital Advisors. „Не смятаме, че Иран ще се откаже от ядрените си способности, така че вероятно това ще трябва да стане със сила, а това няма да бъде прието добре от пазара.“

Въпреки това надеждите на инвеститорите за развитието на ситуацията в Близкия изток и силният сезон на отчетите за първото тримесечие изтласкаха акциите до нови рекордно високи цени през последните дни. Дори и войната да не приключи, Хатфийлд предвижда, че S&P 500 ще достигне 8 000 пункта до края на годината.

Акциите в логистичния сектор поевтиняха в понеделник, след като Amazon обяви, че отваря собствената си мрежа за превоз, дистрибуция, изпълнение на поръчки и доставка на колетни пратки за бизнеса. Цената на книжата на GXO Logistics спадна с близо 18%, докато тези на UPS и FedEx отбелязаха понижения съответно с 10% и 9%.