МВФ леко влоши икономическите си прогнози заради енергийния шок и AI бума

Растежът на световната икономика през 2026 г. ще бъде 3,0%, а през 2027 г. – 3,4%, прогнозира Международният валутен фонд (МВФ) в най-новата актуализация на доклада си за икономическите перспективи (World Economy Outlook).

Коригираните стойности остават под средното за периода 2024 - 2025 г. (3,5%), но като цяло са почти без промяна спрямо прогнозите в доклада на МВФ, публикуван през април 2026 г., който предвиждаше растеж от 3,1% за тази година и 3,6% догодина.

Лекото понижаване на очакванията за растежа се дължи на последиците от конфликта в Близкия изток, частично компенсирани от световния технологичен цикъл и ускореното търсене, дължащо се на развитието на изкуствения интелект и неговото внедряване. Въздействието на двата стимулиращи фактора варира широко в зависимост от това, доколко уязвима е една държава към шока от войната, както и къде по веригата за създаване стойност в технологиите се намира, предава БТА.

Износителите на енергоресурси извън Персийския залив се възползват от благоприятните условия на търговия, докато икономиките, включени в технологичния подем, отчитат по-силна активност, дори и да са вносители на енергоизточници. На другата страна са държавите, които не са активни участници в технологичния бум, но са и вносители на енергоресурси, при които икономическата активност отслабва. Във втората група са включени много страни с ниски доходи.

МВФ очаква световната инфлация да се ускори от 4,1% през 2025 г. до 4,7% през 2026 г., преди да се забави до 3,9% през 2027 година. Прогнозите са леко повишени спрямо април и показват, че темпа на забавяне на инфлацията, наблюдаван от началото на 2024 г., е стагнирал.

Рисковете за световната икономика

Докладът, подготвен преди последното разгорещяване на конфликта между Иран и САЩ, сочи, че рисковете за перспективите пред икономиките са по-балансирани спрямо април, но все още са низходящи.

Подновяването на конфликта в Близкия изток би могло да удължи волатилността на цените на стоките, да застраши допълнително веригите за доставки, да повиши цените и да натежи върху финансовите условия, предупреждават експертите на Фонда.

Фрагментацията на търговията може да се ускори, което евентуално да навреди на производството и да повиши цените.

Евентуална корекция на очакванията спрямо развитието на технологиите, както и ерозирането на политическите буфери могат да увеличат и засилят риска за икономиката.

По-бързото от очакваното нормализиране на енергийните пазари, по-силни от очакваното инвестиции в технологии, възстановяването на трайните сътрудничества, които намаляват търговските бариери, както и структурни реформи, които повишават средносрочния растеж, биха създали условия за икономически възможности, отбелязва МВФ.