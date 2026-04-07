Новият граничен пункт между България и Северна Македония получи одобрение от МОСВ

Общата стойност на проекта е 11 млн. евро

22:00 | 07.04.26 г.
Снимка: БГНЕС (архив)
Екологичните процедури за изграждане на нов граничен пункт между България и Северна Македония са одобрени от Висшия експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Решението дава "зелена светлина за реализиране на инвестиционното предложение за строителството на ГКПП Струмяни – Берово (Клепало), свързаната с него инфраструктура и довеждащия път III-1008 от Струмяни до границата. Възложители са ббластната администрация в Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Одобрен е Вариант 1 за трасето, който предвижда по-кратко преминаване, по-малък обем строителни дейности и ограничено въздействие върху околната среда.

Избраното решение е съобразено с изискванията за опазване на природата, включително с целите за защита на зона „Кресна – Илинденци“ от мрежата Натура 2000, уточняват от МРРБ. В същото време то позволява реализацията на инфраструктурата при минимално засягане на природните ландшафти и биологичното разнообразие.

Новият двустранен граничен пункт, който ще бъде разположен на територията на общините Струмяни и Берово, е стратегически проект по Приоритет 2 „По-свързан трансграничен регион“ на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония. Общата стойност на проекта е 11 млн. евро, включително националното съфинансиране на двете държави.

Водещ партньор е Областна администрация Благоевград, а партньор от страна на Република Северна Македония е Управление „Митници“.

Успешното приключване на екологичните процедури е важна стъпка към изпълнението на проекта, посочват от ресорното ведомство.

Последна актуализация: 18:53 | 07.04.26 г.
