Иран отново обстрелва Обединените арабски емирства (ОАЕ). Американските военни обстрелват иранските сили в Ормузкия проток, а президентът на САЩ Доналд Тръмп се зарече, че Иран ще бъде „изтръгнат от лицето на земята“, ако удари американски кораби в района, съобщава Ройтерс.

Иранските атаки изглежда са в отговор на кампанията на Тръмп да опита да отвори пролива със сила. Планът му е да ескортира кораби и така да възстанови трафика в региона.

Американските военни заявиха, че два търговски кораба под американски флаг са преминали успешно през пролива в понеделник като част от новата инициатива.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщава, че противовъздушната им отбрана е прихванала 15 ракети и четири дрона, изстреляни от Иран. Властите в източния емират Фуджейра съобщават, че един дрон е предизвикал пожар в ключово нефтено съоръжение. В резултат на атаката са ранени трима индийски граждани. Британските военни съобщават за два товарни кораба, запалени край ОАЕ.

В понеделник бяха издадени предупреждения за ракети и жителите бяха призовани да потърсят прикритие – първите подобни предупреждения, откакто прекратяването на огъня влезе в сила преди близо месец. Цивилни самолети, пътуващи към ОАЕ, са обърнали във въздуха.

Страната осъди атаките, като ги определи като „подновена коварна иранска агресия“, и призова за незабавно спиране на нападенията.

Мащабът на атаката срещу Фуджейра не е ясен, но това е крайната точка на тръбопровод, който ОАЕ използва, за да заобиколи Ормузкия проток за износа на част от петрола си. Емирството в Оманския залив разполага със съоръжения за съхранение на петрол и е основният морски достъп на ОАЕ извън пролива.

Според източник, говорил пред CNN, израелската ракетна система „Железен купол“ е свалила една от ракетите, изстреляни по държавата от Персийския залив в понеделник.

Израел е разположил батарея „Железен купол“ заедно с войски, които знаят как да управляват системата за противоракетна отбрана, в ОАЕ. Тел Авив помага на Абу Даби да отблъсква ирански атаки, според информация на израелски представител и арабски дипломат. Длъжностни лица от емирството обаче отричат Израел да е разполагал лазерна система за противовъздушна отбрана „Железен лъч“ в Абу Даби.

Адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ, междувременно обяви пред репортери, че американските сили успешно са отворили проход през пролива, който е свободен от ирански мини. Той казва, че Иран е изстрелял множество крилати ракети, дронове и малки лодки по граждански кораби под защитата на американските военни.

Американски военни хеликоптери са потопили шест от малките лодки, казва Купър, като добавя, че заплахите са победени. „Американските командири, които са на място, имат всички необходими правомощия да защитават търговското корабоплаване“, допълва той.

Южнокорейското правителство съобщава, че е избухнала експлозия и пожар на борда на кораб, управляван от Южна Корея, закотвен в пролива край ОАЕ, пише медията Times of Israel. Няма съобщения за пострадали.

САЩ и държавите от Персийския залив в момента изготвят резолюция, която ще бъде предложена за гласуване от ООН, за осъждане на Иран заради блокадата на Ормузкия проток. Преговорите по резолюцията ще се проведат тази седмица. Постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН Русия и Китай блокираха резолюция миналия месец, за която Вашингтон се надяваше, че ще стимулира международните усилия за възстановяване на свободата на корабоплаване в региона на Залива.