Иран има достатъчно време да бави топката за отварянето на Ормузкия проток. А САЩ?

Преди дни американският президент Доналд Тръмп съобщи, че много скоро иранската петролна индустрия "ще експлоадира" заради блокадата. Тогава ще бъде много трудно на Техеран да се възстанови, пише CNBC, припомняйки коментарите на Тръмп пред Fox News през уикенда.

Вашингтон е категоричен, че ще запази блокадата, докато Иран не отстъпи и започне преговори за обогатения уран. Но шокът от затварянето на Ормузкия проток става все по-значим и цената на петрола отново прескочи 120 долара за барел.

Въпросът е кой има повече възможност да лавира. Според анализатори Иран има достатъчно свободно място в своите хранилища, което ще даде възможност за плавно намаляване на добивите, избягвайки сериозни и трайни щети. Петролните находища могат да бъдат унищожени, ако добивът спре рязко, но Иран ще има време да избегне това.

По данни на Kpler до този момент няма преминаване на ирански танкер през американската блокада. Или с други думи, Иран действително ще усетят американския натиск. Служители в Белия дом изчисляват пред CNBC, че Техеран губи по 500 млн. долара на ден заради спрените танкери. В момента Иран товари по 567 хил. барела дневно спрямо 2,1 млн. барела преди блокадата.

Според анализатори това скоро ще наложи намаляване на добива и съхранение на петрола, но и са категорични, че Техеран се е подготвил за този сценарий, гледайки към Венецуела.

Според тях Иран има поне 26 дни докато запълни капацитета си за съхранение и едва след това ще се наложат мерки за съкращаване на добивите. Това обаче е консервативна оценка и иранските петролни компании вероятно имат допълнително още 20-на дни.Има и празни танкери, които временно могат да поемат и съхраняват иранския петрол. Или според анализаторите Иран може и да издържи повече от 70 дни на американската блокада.

Ако успешно намали добивите - времето се увеличава. И макар че блокадата може да бъде наистина много ефективна, ще отнеме месеци, за да бъде усетена от Иран.

Предизвикателството е свързано с финансите, не толкова с петролните полета. И според оценките на пазарните наблюдатели в танкери отвъд американската блокада има поне 120 млн. барела петрол, който Иран може да продаде на свои близки партньори - например Китай. Това ще гарантира нужните средства за около два месеца.

Едва тогава Иран ще бъде принуден да преговаря със САЩ.