САЩ и Иран са в битка за контрол над Ормузкия проток, след като не успяха да се срещнат за нов кръг мирни преговори, като и двете страни използват блокади към водния път, за да получат предимство по време на удължено прекратяване на огъня.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието, договорено на 7 април, ще остане в сила за неопределено време, докато Вашингтон чака Иран да представи ново мирно предложение. От Иран същевременно коментират, че нямат планове да участват в преговорите скоро. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс беше готов да отлети за Исламабад във вторник, за да възобнови дискусиите, преди да стане ясно, че Иран няма да изпрати своя собствена делегация.

САЩ поддържат военноморска блокада на кораби, пътуващи до и от пристанищата на Иран, за да окажат натиск върху ислямската република. Според иранския външен министър Абас Арагчи това е нарушение на споразумението за прекратяването на огъня.

В същото време Иран държи Ормузкия проток затворен за почти целия друг международен трафик, а канонерски лодки на страната стреляха по търговски кораби в пролива в сряда.

Удължаването на прекратяването на огъня от Тръмп представляваше отстъпление от заплахите за възобновяване на бомбардировките срещу Иран, в случай че не бъде постигнато споразумение до крайния срок в сряда. Все още обаче няма признаци, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново за доставки на петрол и втечнен природен газ скоро. Това увеличава вероятността от недостиг на доставки и глобална инфлационна криза.

Освен за контрола на трафика през Ормузкия проток, САЩ и Иран не могат да се споразумеят и за ядрената и ракетната програма на Иран и подкрепата на Техеран за прокси групировки в Близкия изток.

В сряда сутринта пратеникът на Иран в ООН заяви, че страната е „получила някакъв знак“, че САЩ са готови да вдигнат блокадата, без да дава повече подробности. „Веднага щом прекъснат тази блокада, мисля, че следващият кръг от преговорите ще се проведе в Исламабад“, коментирал е Амир-Саид Иравани от полуофициалния ирански новинарски сайт Tasnim.

Тази седмица поне два напълно натоварени ирански танкера са отплавали от Персийския залив и са преминали американската блокада. Излизането на танкерите демонстрира ограниченията на американските усилия да спрат износа на суров петрол от Иран.

Данни от компанията за разузнаване Vortexa показват, че поне 34 свързани с Иран танкери са преминали през пролива и линията на американската блокада досега.

Междувременно стана ясно, че Израел и Ливан ще възобновят директните преговори в четвъртък във Вашингтон. Според представител на Държавния департамент се очаква Майк Хъкаби, посланикът на САЩ в Израел и съюзник на Тръмп, да присъства на тях.

Израел и подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“, базирана в Ливан, започнаха паралелна война в началото на март. Миналата седмица Тръмп обяви прекратяване на огъня, което изтича на 26 април.