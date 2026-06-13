Как войната на Тръмп с Иран засили политическото влияние на Педро Санчес

Когато европейските лидери провеждат периодичните си срещи в Брюксел, Педро Санчес рядко попада в центъра на медийното внимание.

Като правило, когато 54-годишният испански министър-председател крачи по червения килим към сградата, в която се срещат политическите лидери на страните от Европейския съюз (ЕС), само испанските журналисти обръщат внимание на неговата особа. Кореспондентите от други страни са склонни да се фокусират върху политическите фигури от своите страни или да преследват френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц или италианския премиер Джорджиа Мелони, пише Politico.

Но на последните срещи на върха Санчес беше посрещнат от необичайно големи групи журналисти, нетърпеливи да чуят какво има да каже лидерът на Испания.

Засиленото внимание към испанския премиер се дължи на факта, че лидерът на страна, по-известна със своите плажове, напоследък се превърна в неочакваното лице на европейската опозиция срещу войната в Иран и, в по-широк смисъл, срещу американския президент Доналд Тръмп.

Когато САЩ и Израел започнаха въздушните удари срещу Иран в края на февруари, испанският премиер се открои като единствения лидер на ЕС, който открито осъди войната. За разлика от Макрон и Мерц, които избраха предпазлива и сдържана реакция към конфликта, осъждането на „нелегитимната“ агресия от страна на Санчес беше недвусмислено директно.

Такава беше и реакцията на Вашингтон срещу критиките на испанеца. Решението на Санчес да забрани на американските военни самолети да използват съвместно управлявани бази и въздушното пространство в Испания разгневи Тръмп. Наричайки страната „ужасна“ и „неприятелска“, президентът заплаши да прекъсне всички търговски отношения с Мадрид, а по-късно предложи страната да бъде изключена от НАТО.

В отговор на заплахите, лидерите на ЕС изразиха подкрепа за своя колега в Мадрид, и, окуражени, се присъединиха към него в осъждането на атаките срещу Иран.

Само за няколко месеца испанският премиер се превърна от аутсайдер в морален лидер на ЕС.

Новата популярност на Санчес на международната сцена е още по-поразителна, защото е изградена в момент на дълбока уязвимост на вътрешнополитическата сцена. Въпреки че испанският лидер не е замесен в скандалите, които преследват правителството му, политическите опоненти се опитват да го свържат с наказателните дела.

„Педро Санчес е синоним на корупция“, изтъква сенатор Алисия Гарсия, говорител на дясноцентристката Народна партия.

И все пак уважението и възхищението към премиера растат в останалата част на Европа. Това е така, защото противопоставянето му на Тръмп отразява мнението на мнозинството на континента, че президентът на САЩ представлява сериозна заплаха за блока.

Като цяло европейските лидери не са склонни да се сблъскват с Тръмп. САЩ са един от най-големите търговски партньори на ЕС и поддържането на стабилни връзки е от съществено значение за страни като Германия. Освен това, въпреки усилията на Тръмп да подкопае НАТО, европейската отбрана продължава не само да бъде водена от САЩ, но и да е съсредоточена върху САЩ .

Но Санчес е изключение от това статукво.

Ограничените търговски отношения на Испания със САЩ показват, че страната е защитена от митата на Тръмп, а също така е географски отдалечена от потенциални военни заплахи. Страната е имунизирана срещу енергийните сътресения, свързани с Иран, благодарение на растящия капацитет от възобновяемата енергия, подкрепен от Санчес.

Съюзниците на премиера твърдят, че неговата предизвикателна позиция спрямо Тръмп е продиктувана не толкова от прагматизъм, колкото от убеждение. В момент, когато мултилатерализмът и следвоенният глобален ред се възприемат като остарели концепции, умереноцентристкият ляв политик е описан като истински вярващ, готов да се противопостави на най-могъщата държава в света в защита на тези идеали.