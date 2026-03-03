Тръмп: САЩ ще прекъснат всякаква търговия с Испания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесънт да „прекрати всякаква търговия с Испания“, след като страната му отказа достъп до военните си бази за бомбардировките срещу Иран, съобщава Bloomberg.

„Казах на Скот да прекрати всички отношения с Испания“, заяви Тръмп по време на среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом.

Тръмп не обясни как планира да осъществи тази заплаха, което може да се окаже особено трудно, тъй като САЩ имат търговски отношения с по-широкия Европейски съюз (ЕС). По-късно той намекна, че има правомощията да наложи пълно ембарго върху стоки от страната, макар че не посочи изрично, че планира да го направи.

„Испания няма абсолютно нищо, от което да се нуждаем, освен велики хора“, заяви Тръмп. „Те имат велики хора, но нямат велико ръководство“, добави американският държавен глава.

В неделя испанският премиер Педро Санчес заяви, че операцията на САЩ и Израел представлява „неоправдана, опасна военна намеса извън международното право“. Правителството в Мадрид предупреди Вашингтон, че не може да използва двете военни бази в южната част на страната в подкрепа на операцията, твърдейки, че подобно участие би попаднало извън обхвата на договора, уреждащ съоръженията.

„Искаме военните действия винаги да се провеждат в рамките на устава на Организацията на обединените нации и с колективни усилия“, заяви испанският външен министър Хосе Мануел Албарес в интервю за Bloomberg. „Свят, основан на предвидими правила, е по-добър от свят, в който силата е единственото правило“, добавя той.

Тръмп многократно е изразявал разочарованието си от Санчес за това, че е отхвърлил призива му към съюзниците от НАТО да увеличат разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Миналия октомври президентът на САЩ заяви, че Испания трябва да получи „търговско наказание“ заради несъгласието си.