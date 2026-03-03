Тръмп: САЩ разполагат с достатъчно запаси от оръжия, за да воюват вечно

Американската армия разполага с достатъчно запаси от оръжия, за да води войни „вечно“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, докато администрацията му опитва да оправдае войната срещу Иран с променящи се цели и график.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social той посочи, че разполага с „практически неограничени запаси от американски боеприпаси“ и че „войните могат да се водят вечно и много успешно, като се използват само тези резерви“.

„Съединените щати са подготвени и готови да спечелят, и то с голяма преднина!“, написа още държавният глава.

Междувременно конфликтът навлезе в четвъртия си ден след въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран в събота.

Доналд Тръмп, чийто втори президентски мандат започна миналата година, проведе кампания, в която обеща да не започва войни, а да се фокусира върху икономиката. Някои от най-влиятелните му поддръжници дори се изказаха против последните удари срещу Иран, макар че републиканците като цяло ги подкрепят въпреки потенциалните политически рискове преди междинните избори през ноември.

Вчера Тръмп не даде подробности за това колко дълго ще продължи кампанията срещу Техеран, но заяви, че се очаква тя да отнеме четири до пет седмици.

„Колкото и време да отнеме, няма проблем“, заяви той в първото си публично изявление от началото на конфликта, като говори накратко за войната преди церемонията по връчването на медали за храброст в Белия дом.

Президентът не се обърна с телевизионно обръщение към нацията, както е обичайно по време на военни действия.