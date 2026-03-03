IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Тръмп: САЩ разполагат с достатъчно запаси от оръжия, за да воюват вечно

Президентът не се обърна с телевизионно обръщение към нацията, както е обичайно по време на военни действия

15:14 | 03.03.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Американската армия разполага с достатъчно запаси от оръжия, за да води войни „вечно“. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, докато администрацията му опитва да оправдае войната срещу Иран с променящи се цели и график.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social той посочи, че разполага с „практически неограничени запаси от американски боеприпаси“ и че „войните могат да се водят вечно и много успешно, като се използват само тези резерви“.

„Съединените щати са подготвени и готови да спечелят, и то с голяма преднина!“, написа още държавният глава.

Междувременно конфликтът навлезе в четвъртия си ден след въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран в събота.

Доналд Тръмп, чийто втори президентски мандат започна миналата година, проведе кампания, в която обеща да не започва войни, а да се фокусира върху икономиката. Някои от най-влиятелните му поддръжници дори се изказаха против последните удари срещу Иран, макар че републиканците като цяло ги подкрепят въпреки потенциалните политически рискове преди междинните избори през ноември.

Вчера Тръмп не даде подробности за това колко дълго ще продължи кампанията срещу Техеран, но заяви, че се очаква тя да отнеме четири до пет седмици.

„Колкото и време да отнеме, няма проблем“, заяви той в първото си публично изявление от началото на конфликта, като говори накратко за войната преди церемонията по връчването на медали за храброст в Белия дом.

Президентът не се обърна с телевизионно обръщение към нацията, както е обичайно по време на военни действия.

Последна актуализация: 15:14 | 03.03.26 г.
доналд тръмп
bgmarcus
преди 51 минути
Ама разбира се ФЕД ще ви печата мангизи вечно. Мангизите ще са за оръжия, а оръжията ще ги използваме срещу тези, които не *** от сладоледа, и срещу онези, които заплашват долара. И какво пречи да НЕ воюват вечно
гъбко
преди 1 час
Миротворецът от Белият дом е на 79 , Зануленият кръволок и детеубиец от бункера под кремля е на 73 , Нетаняху е на 76 , възнеслият се при кобзон аятолах беше на 86 , Повелителят на затвореният град и редкоземните елементи е на 72 , президента на Пакистан - Асиф Али Зардари е на 70 , индиецът Нарендра Дамодардас Моди е на 75 ... СВЕТЪТ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ НЕКВИ НЕНOРМАЛНИ ДЯДКИ ДЕТО СЕ НАДЦАКВАТ ЕДИН ДРУГ ... :)))
