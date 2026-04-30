САЩ започват сформирането на коалиция за отварянето на Ормузкия проток

САЩ започват сформирането на коалиция - "Създаване на морска свобода", за отваряне на Ормузкия проток, съобщи Ройтерс. Агенцията има достъп до грама, изготвена от Държавния департамент, която ще бъде изпращана до други държави.

Причината е рязкото поскъпване на петрола в последните дни. Цената на сорта "Брент" вече наближава 122 долара за барел.

Пазарите реагираха на отхвърленото от американския президент Доналд Тръмп предложение за примирие, изпратено от Иран чрез посредника Пакистан. В него е вписано прекратяване на огъня и отварянето на Ормузкия проток, но не и решение за обогатения уран, който Техеран притежава.

Иран предупреди преди ден и с "безпрецедентни действия", ако САЩ продължават да блокират корабите, свързани с Иран, през протока.

Според медийни публикации Тръмп ще получи сводка за ситуацията в Близкия изток от своите военни по-късно днес (30 април). Опасенията на пазарите са, че при това положение Вашингтон може да нареди масирана атака към Иран.

Ормузкият проток е почти напълно блокиран вече втори месец. През него преминава над 20% от потока на петрола към световните пазари. Световната банка отчете, че това е най-мащабният шок за доставките на петрол досега и от пазара липсват към 10 млн. барела дневно.

Преди дни Доналд Тръмп съобщи, че ще подготви санкции за държавите, които не са помогнали за войната му в Иран. Като част от натиска той коментира още, че обмисля намаляването на броя на американски войници в Германия, разположени там след края на Втората световна война.

Досега европейските партньори, включително Великобритания, Германия и Франция, са заявявали готовност да се включат в операция за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на свободното корабоплаване, но след края на военните действия в региона.

В интервю за Newsmax украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че въпреки коментарите на Тръмп, че никой не му е помогнал в Близкия изток, Украйна се е отзовала на искания за помощ от страните от региона, както и неназовани "американски институции". Той не даде повече подробности за оказаната подкрепа, макар че през март той подписа споразумения за военно сътрудничество със Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Според източници на Ройтерс украинските системи за сигурност вече се използват в американската база "Принц Султан" в Саудитска Арабия.