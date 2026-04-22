САЩ използват украинската система срещу дронове в една от базите си в Саудитска Арабия

САЩ използват украинската система за защита срещу дронове в една от базите си в Близкия изток - ключовата "Принц Султан" в Саудитска Арабия, твърдят източници на Ройтерс. Според тях американската армия не е съобщавала това досега, защото би признала превъзходството на Украйна с тези технологии.

Преди седмица украински военни са обучили своите американски колеги за използването на системата, посочва още агенцията.

Базата "Принц Султан" беше атакувана на няколко пъти и иранските дронове унищожиха самолети и убиха един от военнослужещите.

В края на март украинският президент Володимир Зеленски посети Близкия изток и сключи споразумения за защита от дронове със Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ). В интервю за украинското издание "Факти" преди ден той разказа, че е предложил т.нар. Drone Deal на САЩ още през миналата година, но тогава не е имало интерс. Той не коментира дали Вашингтон е размислил след началото на войната в Иран.

Самото споразумение предвижда не само доставките на зенитни дронове, а цялостна система за защита - различни видове дронове, системи за радиоелектронна борба, радари и т.н., както и обучението на операторите. Производството на дронове сега е за самоотбрана, но ще стане бизнес след войната, прогнозира още Зеленски. За деня на отбранителната индустрия в Украйна той записа поздравление към работещите в сектора, разкривайки голямото портфолио на производителите на дронове в страната.

Още в началото на конфликта в Близкия изток Киев предложи своята помощ срещу иранските дронове. Тогава американският президент Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски е последният човек, от когото би поискал помощ.

Сега и от Пентагона, и от украинската компания Sky Fortress, създател на една от платформите за защита (Sky Map), и офиса на украинския президент отказват коментар на информацията за защитата на базата "Принц Султан".

В същото време от Военноморските сили (ВМС) на САЩ са категорични, че няма да използват подхода на Украйна по отношение на морските дронове. Със своите дронове Украйна успя да "изгони" руския Черноморски флот от историческата база в Севастопол (Крим) в пристанището в Новоросийск. Но ударите с въздушни и подводни дронове през последните месеци показват, че и там те не са в безопасност.

Украинското издание Defense Express отбелязва, цитирайки контраадмирал Дъглас Сас, началник на отдела за оценка на ВМС на САЩ, че в момента американските моряци използват дронове, но основно като разузнавачи и за наблюдение, включително и в Иран.

Военните анализатори допълват, че американските ВМС като цяло имат различна доктрина при провеждането на морски операции в открити води.