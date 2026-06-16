Катар ще възстановява с години част от производството на втечнен газ

Катар ще опита да поднови производството на втечнен газ до 50% от капацитета си месец след като Ормузкия проток бъде сигурно отворен. До два месеца плановете са да бъде възстановено 80% от производството, но за останалите количества ще са нужни години, съобщават източници на Bloomberg.

От Qatar Energy, която управлява съоръженията за втечнен газ в страната, отказват коментар на информацията. Връщането на половината производство в рамките само на месец е по-бързо от очакваното от пазарните анализатори.

През март Катар затвори най-голямото предприятие за втечнен газ в света след въздушна атака от страна на Иран, при която бяха разрушени част от съоръженията. Именно заради тези разрушения пълният обем на производството ще бъде възобновен по-късно.

Още от април компанията започна да възстановява част от производството в комплекса, който през 2025 година осигури към една пета от доставките на втечнен газ в света. Така бяха доставени известни количества за съседни държави, както и няколко танкера за Европа и Азия, но много ограничени количества.

Bloomberg отбелязва, че няма много яснота кога ще може да бъде сигурно отворен Ормузкият проток. Американският президент Доналд Тръмп призова "корабите да запалят двигателите", когато съобщи, че има договорка с Иран. Но другите държави, както и корабособствениците, са доста по-предпазливи. Чиновници от американската администрация също така подчертават, че има мини, които първо трябва да бъдат дезактивирани, и това ще отнеме време.

Катарският втечнен газ ще облекчи много ситуацията на глобалните газови пазари. След новината за сделката между САЩ и Иран цената на газа на нидерландската борса TTF се понижи с 15% до 42 евро за мегаватчас. Но това все още е по-високо спрямо нивата преди войната в Близкия изток (30 евро за мегаватчас).