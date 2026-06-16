Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши до най-високото си ниво от 12 май 2026 г. насам. Бенчмаркът добави 1,25% в сесията във вторник и достигна 1266,3 пункта, подкрепен от акциите на „Еврохолд България“, които поскъпнаха с 5,56%.

На второ място по ръст от акциите, включени в индекса, са книжата на „Илевън Кепитъл“ с поскъпване от 3,78%, следвани от „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с повишение на цената от 3%.

Само две акции от компонентите на SOFIX отчетоха спад в сесията във вторник – „Сирма Груп Холдинг“ с 1,23% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 0,77%.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,93% в сесията до 218,1 пункта. „Еврохолд“ е най-поскъпващата акция и от по-широкия индекс, следвана от „Монбат“ с ръст от 4%.

На другия полюс са акциите на „ЕМКА“ със спад от 3,76% и „София комерс – Заложни къщи“ с понижение от 1,6%.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT също нарасна – с 0,65% до 232,5 пункта, а BGTR30 добави 0,64% до 1061,53%.

Само индексът на малките и средни предприятия beamX спадна с 0,12% в сесията до 113,46 пункта. Най-силен натиск на индекса оказаха акциите на „Пейсера България“, които поевтиняха с 29% в сесията, следвани от „ИмПулс Растеж“ със спад от 2,27%.

Същевременно акциите на „Дронамикс Кепитъл“ добавиха 1,79%, а на „Ейч Ар Кепитъл“ – 0,56%.

Оборотът на БФБ във вторник остана под 1,4 млн. евро, като 1 млн. евро се формира от търговията с инструменти на основен пазар.

„Софарма имоти“ е на първо място по оборот с 548,76 хил. евро. Следват акциите на „Софарма“ с близо 139 хил. евро и „Шелли груп“ с 49,5 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция с 39 сделки. На второ място е „Софарма имоти“ с 35, следвана от „Доверие Обединен Холдинг“ с 22.