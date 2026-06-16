Депутатите от бюджетната комисия приеха на първо четене Закона за кредитните институции

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене промени в Закона за кредитните институции (ЗКИ). 18 от депутатите одобриха законопроекта на Министерския съвет, внесен в парламента на 9 юни, а един гласува против промени във финансовото законодателство.

Целта на измененията в закона е да конкретизира текстовете с правила, които са в съответствие с европейските регламенти за пруденциален надзор и банкова стабилност. С тях се актуализира и регулаторната рамка, координирана между Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ).

Със закона ще се гарантира независимостта от управителния съвет на БНБ, като ръководството на централна банка трябва да гарантира, че не взема решенията под влияние на правителството и Европейската централна банка (ЕЦБ).

Радостина Божурин, експерт в Дирекция „Международни отношения и европейска интеграция“ на БНБ, посочи, че при изработването на проекта „стриктно сме се придържали към европейската директива“, която се отнася до политиката, продължителносттана мандата на управителния съвет на централната банка и инструментите, с които боравят финансовите институции.

Тя уточни, че мандатът на членовете на ръководството на банковия регулатор не може да надвишава 14 години, независимо дали назначенията са от парламента или от президента на България.

Що се отнася до оценките за членовете на управителния съвет на БНБ, Радостина Божурин подчерта, че изискванията към тях и към ръководителите с ключови позиции в банките съществуват в законодателството от десетина години и вече са съобразени с европейските правила.

На въпрос на Мартин Димитров от “Демократична България” как се определят възнагражденията при обезщетения на банкерите и дали те на се „прекомерни и без таван“, тя обясни, че в дискусия трябва да се реши какви да са те, но смята, че ще са съобразени със заплащането, докато съответният служител е бил на заплата.

При БНБ това ще се решава с допълнителен акт в наредба или вътрешни правила, като връзката е с бюджета на централната банка. Божурин подчерта, че размерът на обезщетенията трябва да е такъв, че „не се нарушават права“.

Надя Даскалова, директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в Министерство на финансите, коментира, че Законът за кредитните институции ще бъде в съответствие с европейската директива за инвестициите, направени в инвестиционни фондове, когато търгуват с деривати. Тя обърна внимание, че когато се извършват прегледи за съответствие от Европейската комисия и се установи неяснота, целта е националният закон да се прецизира чисто технически, за да се избегне всякакво „творческо тълкуване“ и да се гарантира точното въвеждане на правото на ЕС.