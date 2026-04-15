Украйна ще бъде интегрирана в системата за отбрана на Европа като част от гаранциите, които ще даде "Коалицията на желаещите", стана ясно от коментар на норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски в Осло.

"Работим с нашите партньори, основно Великобритания, Германия и Франция, за да предоставим релевантни гаранции за сигурност", допълни Стьоре. Той посочи, че подкрепата за Украйна "не е еднопосочна улица", защото Киев дава много в замяна.

На първо място това е защитата на европейските ценности, но и Европа може да научи много от "опита на украинците, натрупан в дългата битка срещу руската агресия", допълни норвежкият премиер.

Във вторник Зеленски започна обиколка на Европа с първа спирка в Германия, където бяха подписани редица споразумения, включващи и съвместно производство на два вида дрона - Anubis и Seth-X. Те бяха показани публично за първи път и няма подробности за техните характеристики, но от съобщенията става ясно, че ще бъдат управлявани с изкуствен интелект и са предназначени за работа по бронирани машини и жива сила в среден и малък обхват.

Дронът Seth-X. Снимка: President.gov.ua

Двата дрона са част от общо седем украински разработки, които могат да бъдат произвеждани съвместно в Германия. Те бяха показани на Зеленски и германския канцлер Фридрих Мерц преди личния разговор между двамата в Берлин.

Украинският президент отбеляза, че военно-промишленият комплекс има капацитет да произвежда два пъти повече и да доставя почти всичко, което се използва във военните операции, но Киев няма достатъчно средства, за да обезпечи производството. Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че европейските инвестиции подсилват украинската военна индустрия, но и са от полза за укрепването на европейските индустрии и отбрана.

На този етап Украйна разчита основно на внос единствено по отношение на ракети за ПВО.

Германия ще купи стотици ракети за Patriot за Украйна

По време на украинската визита беше уточнено какво ще бъде финансирано с поредния пакет от военна помощ от Германия за Украйна. Според съобщенията на германската правителствена служба Берлин ще плати на Raytheon за покупката на стотици ракети за Patriot и ще достави 36 установки от собствената си система за противовъздушна отбрана Iris-T на Украйна. Украинският министър на отбраната Михайло Федоров отчете, че сумата на военната помощ е близо 4 млрд. евро.

Освен системи за ПВО, ракети и производство на дронове, двете страни се договориха за обмен на данни, свързани с реалните бойни действия в Украйна, както и за развитие на далекобойните способности, за което ще бъдат отделени 300 млн. евро.

Украйна търси всякакви алтернативи, за да си набави ракети за Patriot

Украйна е изправена пред предизвикателството за намаляване на доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot и търси всякакви алтернативни пътища, за да си ги набави, включително и в сътрудничество с държави от Близкия изток, призна Володимир Зеленски по време на брифинг в Осло.

В Норвегия той подписа споразумение за стратегическо партньорство, включващо съвместно производство на дронове и сътрудничество в сферата на отбраната, подобно на подписаното с Германия. Според коментарите документът е първата крачка за сключване на т.нар. Drone Deal - споразумение за изграждане на система за защита от дронове, което Украйна сключи с няколко държави от Близкия изток. Зеленски вече декларира, че в замяна на помощта Киев очаква сътрудничество за доставката на ракети Pac 2 и Pac3 за Patriot.

Украйна използва програмата на НАТО PURL почти изцяло за покупката на американските ракети за ПВО. Опасенията на Киев обаче са, че ще се изправи пред недостиг заради продължаващата война в Иран.

Украйна използва изключително пестеливо ракетите за Patriot

Украинските ВВС използват изключително пестеливо ракетите за Patriot, от които изпитват хроничен недостиг, не само по време на войната в Иран, а и заради високата цена (в зависимост от ракетата - до 4 млн. долара). Според публикация в Business Insider системите се използват в ръчен режим и за свалянето на руските балистични ракети се използва един прехващач.

В НАТО системите Patriot се използват в автоматичен режим и са предвидени между 2 и 4 ракети прехващачи за една цел. Украински военни експерти, командировани в Близкия изток, разказват, че арабските им колеги са използвали и до 8 ракети за свалянето на един дрон.

Американски военни потвърждават, че вече използват опита на украинците в работата с Patriot, допълва Business Insider, позовавайки се на свои източници. Те отбелязват, че доскоро в американската армия не са обръщали внимание на разходите при сваляне на вражески ракети, но отчитат, че в реални бойни ситуации запасите от боеприпаси са от ключово значение.

Увеличава се интензивността на атаките на бойното поле

Ръст на атаките се отчита в сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1511-ия ден от пълномащабната война (14 април). Съобщава се за 212 атаки спрямо 125 ден по-рано. Към 22 часа на миналия денРусия е извършила 41 въздушни удара със 145 управляеми авиобомби.

Данните сочат още, че за миналото денонощие има намаление на използваните fpv-дронове - 6670 спрямо над 10,2 хил. ден по-рано. Русия е извършила и 2900 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места.

Най-горещото направление е Покровск, където се съобщава за 42 атаки. Интензивни са битките около Костянтинивка (31), както и в Олександривското направление (11) и за Хуляйполе (13). Руските военни кореспонденти съобщават за действия на укранците за изравняване на бойната линия в западните части на Запорожка област - около Степнохирс.



Русия сменя фокуса на въздушните атаки

На 14 април Русия атакува с управляеми авиационни бомби стената на Печенежкия язовир в Харковска област. Според съобщенията на ВСУ ударите не са повредили съоръжението, но е имало контролирано изпускане, за да бъде намалено малко нивото на водата, което е най-високо за годината. Русия ще смени насоките на въздушните удари, предупредиха украинските власти още преди седмици. Според тях атаките ще се насочат от енергийните съоръжения към инфраструктура, логистични линии и ВиК съоръжения.

В нощта срещу 15 април Русия атакува масирано Одеска област. През деня бяха нанесени удари по пристанищата на Одеса и Измаил, като има данни за леки поражения по товарен кораб.

ВВС на Украйна съобщава за изстреляни 324 дрона и три балистични ракети "Искандер -М" по територията на Украйна тази нощ. От тях са унищожени 309 дрона. Има данни за директни попадения на 13 дрона и балистични ракети в 9 локации. Местните власти в Днипро съобщават за нови атаки през нощта. На 14 април руска ракета попадна в бензиностанция в града, убивайки петима души. Ранените са близо 30.

Атакувани са и обекти в град Запорожие и в Сумска област.

Държавната Дума разреши на президента да използва армията за защита на руснаци

Държавната Дума позволи на руския президент да използва армията срещу държави в защита на руски граждани, преследвани от международни или национални съдилища в други държави. Според руската редакция на ВВС текстовете не предполагат защитата на всички руснаци, а само тези, преследвани от съдилища, произтичащи от договори, в които Русия не участва.

ISW отбелязва, че текстовете на закона са неясни и това е умишлено, за да не може да бъде оценено как ще реагира руския президент при такъв сценарий.