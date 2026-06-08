Кризата с горивата ще заличи половината от печалбата на авиоиндустрията през 2026 г.

Търсенето на въздушен транспорт остава стабилно, като приходите растат в цялата авиоиндустрия, но се очаква печалбите да намалеят наполовина през 2026 г., тъй като покачващите се цени на авиационното гориво засегнаха компаниите по света, предупреждава Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), цитирана от Euronews.

Това показват последните финансови прогнози на търговската организация, която представлява 370 авиокомпании, осигуряващи 85% от световния въздушен трафик.

Очаква се авиокомпаниите по целия свят да генерират комбинирана нетна печалба от 20 млрд. евро през 2026 г., което е по-малко от прогнозираните по-рано 36 млрд. евро и приблизително половината от прогнозираните 39 млрд. евро през 2025 г.

Очакваното понижение контрастира на прогнозираните 5,1 млрд. пътници, което е с 2,4% повече на годишна база, и приходи, достигащи 1,01 трлн. евро, което е увеличение с 9,4%.

„Свързаните с войната прекъсвания в Близкия изток и нарастващите цени на горивата влошиха перспективите за авиокомпаниите“, коментира Уили Уолш, генерален директор на IATA.

Същевременно се очаква оперативните разходи да се увеличат с 13% до 970 млрд. евро в сравнение с миналата година, тъй като разходите за гориво в индустрията скачат с близо 40% до 304 млрд. евро през 2026 г. от 219 млрд. евро през 2025 г.

Въпреки че авиокомпаниите поемат част от увеличението на цените на реактивното гориво и продължават усилията си за подобряване на ефективността, се очаква маржовете на печалбата да се свият от 4,2% през 2025 г. до 2%.

„Въпреки че цените на самолетните билети се покачват, авиокомпаниите все още поемат част от увеличението при разходите“, коментира Уолш. Той добавя, че „нетната печалба на пътник се очаква да падне до 4,50 долара, наполовина на това, което беше през миналата година.

Очаква се по-високите разходи за лизинг и поддръжка на самолети, наред с разходите за по-чисти горива и схеми за компенсиране на въглеродните емисии, също да окажат натиск върху индустрията. IATA посочва и забавянето на световния икономически растеж, ускорената инфлация и по-слабата световна търговия като допълнителен низходящ фактор за сектора.

Регионално сравнение

В центъра на конфликта, превозвачите от Персийския залив са сред авиокомпаниите, изправени пред най-голямо финансово въздействие. IATA прогнозира, че се очаква те да отчетат загуби на фона на по-слабото търсене и оперативните смущения. Всички останали региони се очаква да останат печеливши, макар и на по-ниски нива, отколкото през предходната година

Прогнозите показват, че Европа също да бъде подложена на значителен ценови натиск поради голямата си зависимост от вноса на реактивно гориво от Персийския залив.

„Въпреки че част от това е смекчено благодарение на хеджирането отпреди кризата, покриващо 70% от нуждите от гориво, по-високите разходи ще се отразят на ситуацията с премахването на хеджирането“, изтъква IATA.

Европейските авиокомпании се възползваха от това, че някои пътници преминаха към директни маршрути между Европа и Азия, заобикаляйки хъбовете в Персийския залив. Ограниченията на въздушното пространство над Русия обаче продължават да затрудняват компаниите, а по-бавният икономически растеж и нарастващите разходи за енергия се очаква да окажат натиск върху потребителските разходи.

Авиокомпаниите в Европа също така са изправени пред нарастващи разходи, свързани с екологичните разпоредби, летищните такси и таксите за контрол на въздушното движение. В комбинация с повтарящите се стачни действия в няколко страни, този натиск би могъл да постави превозвачите в региона в неизгодно конкуренто положение дори след стабилизиране на пазарните условия.