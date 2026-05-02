Американската авиокомпания Spirit прекратява дейност заради кризата с горивата

Spirit Aviation Holdings Inc. прекратява дейността си, след като затрудненият американски въздушен превозвач се огъна под тежестта на покачващите се цени на горивата и провалът на правителствения спасителен план, отложен от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Bloomberg.

Всички полети на Spirit са отменени, а пътниците са посъветвани да не посещават летищата, след като авиокомпанията не успя да сключи сделка с администрацията на Тръмп за финансиране.

„Поддържането на бизнеса изискваше стотици милиони долари допълнителна ликвидност, която Spirit просто няма и не можеше да осигури“, заяви Дейв Дейвис, главен изпълнителен директор на Spirit. „Това е изключително разочароващо и не е резултатът, който никой от нас искаше“, добавя той.

Правителството на САЩ обмисляше да предостави на Spirit 500 млн. долара в замяна на варанти за закупуване на до 90% от авиокомпанията, след като тя излезе от фалит. Но ключовите кредитори не се съгласиха със сделката, която би дала приоритет на правителството за предявяване на исковете, ако превозвачът фалира в бъдеще.

Министърът на транспорта Шон Дъфи обяви мерки в подкрепа на притежателите на билети и служителите и заяви, че няколко превозвачи, включително United Airlines Holdings Inc., Delta Air Lines Inc., Southwest Airlines Co. и JetBlue Airways Corp., са се съгласили да ограничат цените за клиентите на Spirit, засегнати от спирането на дейността.

Авиокомпанията, чиито най-големи хъбове включват Форт Лодърдейл и Орландо във Флорида, както и Лас Вегас, страда от години, но проблемите ѝ се утежниха от покачващите се цени на самолетното гориво, предизвикани от войната на САЩ и Израел срещу Иран. Конфликтът до голяма степен затвори Ормузкия проток, ключов проход за енергийни потоци, което доведе до рязко покачване на цените на петрола и газа.

По данни на американското Министерство на транспорта Spirit се нарежда на девето място сред американските авиокомпании по брой превозени пътници, с 28 милиона пътници между февруари 2025 г. и януари 2026 година. През 2024 г. за нея са работили малко над 11 000 души.