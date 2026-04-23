Lufthansa възприема модела на нискотарифните авиокомпании с билети, които не включват багаж

По-евтиният билет ще бъде пуснат по-късно този месец и ще важи за пътувания от 19 май

18:26 | 23.04.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Lufthansa въвежда по-евтин билет, който включва само малък ръчен багаж в цената по подобие на популярния модел на нискотарифните авиокомпании, предава Bloomberg. Това се случва в момент, когато германската авиокомпания търси начини да поеме нарастващите разходи за авиационно гориво.

Билетът Economy Basic, който ще бъде пуснат по-късно този месец за пътувания от 19 май, изисква доплащане за друг багаж – чекиран или ръчен, независимо от размера.

Новият билет ще бъде по-евтин от най-евтиния билет Light на компанията, въпреки че разликата ще варира според маршрута, съобщи говорител. Авиокомпанията отчита търсене на варианта без багаж, особено сред пътуващите за един ден.

Много от нискотарифните авиокомпании в Европа, включително Ryanair Holdings, Wizz Air Holdings и easyJet, използват сходни ценови модели за багажа.

Промяната се случва в момент, когато Lufthansa е под натиск да укрепи рентабилността си в условията на множество оперативни предизвикателства. Авиокомпанията заяви неотдавна, че ще съкрати около 20 хил. нерентабилни полета на кратки разстояния от лятното си разписание, за да спести разходи за авиационно гориво, чиято цена се удвои от началото на войната с Иран.

Най-голямата авиокомпания в Европа преживява напрегнат период на недоволство на служителите, включително стачки на пилотите.

Последна актуализация: 18:26 | 23.04.26 г.
