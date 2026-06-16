Повечето европейски индекси приключиха борсовата сесия на положителна територия

Повечето европейски индекси приключиха борсовата сесия във вторник с ръстове, след като вчера американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато предварително споразумение за прекратяване на войната на САЩ и Израел в Иран.

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 се повиши с 26% до 636,06 пункта.

Германският показател DAX отбеляза лек ръст от 0,08% до ниво от 24 914,76 пункта, а френският измерител САС 40 се покачи с 0,75% до ниво от 8447,27 пункта.

Лондонският индекс FTSE 100 добави 1,15% до 52 432,56 пункта.

По-рано пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф съобщи, че САЩ и Иран са обявили прекратяване на военните операции по всички фронтове, а официална церемония по подписването на споразумението ще се състои този петък в Швейцария.

Тръмп също така каза, че ключовият Ормузки проток ще бъде отворен отново в петък, което допринесе за близо 5-процентния спад на цените на петрола в понеделник. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че протокът ще бъде „отворен без такси за дългосрочен период“.