Киев натиска за преговори, Кремъл признава, че няма резерви за кризата с горивата

Прекратяване на бойните действия по линията на съприкосновението вече е голям компромис и търпението ни не е безкрайно, заяви постоянният представител на Украйна в ООН Андрий Мелник, цитиран от Ройтерс. Той настоява Съветът за сигурност (в който участва и Русия) да приеме резолюция за незабавното и безусловното прекратяване на бойните действия в Украйна.

Мелник отбеляза по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, че Украйна е променила динамиката на войната със своите удари в тила на Русия и допълни, че са унищожени към 40% от капацитета за преработка на петрол в страната. Това предизвика криза с доставките на горива за множество райони в Русия и дори центровете на петролната индустрия като Тюменска област има въведени ограничения при продажбата на бензин и дизел.

Русия е задействала всички резерви за решение на кризата с горивата

Използваме всички резерви, които преди не са влизали в употреба, за да се справим с кризата на пазара на горива, е съобщил вицепремиерът Александър Новак по време на съвещание с президента Владимир Путин, става ясно от стенограма, публикувана от пресслужбата на Кремъл. Новак отбелязва, че в производството на дизел и бензин вече са впрегнати всички малки и средни по големина рафинерии, максимално са увеличени капацитетите за производство на рафинериите и са изискани графици на ремонтите, за да се търсят начини за по-ефективна работа.

"Ситуацията е сложна, но контролируема", посочва още вицепремиерът.

По думите на Новак след пълната забрана на износа на бензин и керосин в правителството се разглежда и възможността за пълна забрана на износа и на дизел. В момента има ограничения и само производители могат да изнасят дизелово гориво.

Един от проблемните сектори е и селското стопанство и се търсят начини за обезпечаване на горивото за селскостопанската техника, с която да бъде прибрана реколтата.

Според изчисленията на Ройтерс производството на горива е намаляло до 80 хил. тона на денонощие, а търсенето достига 110 хил. тона. Дори и вносът от Беларус не може да покрие разликата, сочат още данните на агенцията.

Зеленски: Ударите ни в руския тил са не само ефектни, но и ефективни

По време на заседанието Путин поръча на Министерството на отбраната и силовите ведомства да свеждат до минимум ефектите от ударите на украинските дронове. "Задачата не е лесна, но определено има решение", допълни той.

"Ударите ни са не само ефектни, но и ефективни, асиметрични, много креативни и винаги справеливи", отбеляза от своя страна украинският президент Володимир Зеленски в приветствие по повод празника на подразделението "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), което извършва част от планирането на далекобойните удари.

Доналд Тръмп е впечатлен от украинските удари

Американският президент Доналд Тръмп е впечатлен от атаките на Украйна в руския тил, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници. Самият Володимир Зеленски коментира в интервю за украинския тв канал ТСН, че е представил много данни на своите колеги на срещата на Г-7 и дори атаките по московската рафинерия са съвпаднали по време с разговорите. "Знаех, че планираме операция тогава, но е съвпадение, че се случи по същото време", допълни още той.

Според източниците на FT Доналд Тръмп е станал по-склонен да обсъжда доставки на ракети за Patriot за Украйна, както и да предостави лиценз за производство след тези разговори. Но също така и предупреждават, че американският президент може лесно да промени своето мнение.

Руски военни анализатори отбелязват също, че сега САЩ оказват натиск на Русия за прекратяване на огъня. Според руския външен министър Сергей Лавров "духът от Анкъридж" вече го няма и САЩ не са надежден посредник в преговори за мир.

Според източник на The Kyiv Independent Тръмп вече не вярва, че Путин е готов за реални преговори за мир и е призовал Володимир Зеленски да "бъде по-смел" с него. Изданието допълва, че вероятно украинският президент е успял да убеди американския си колега, че Путин може да бъде убеден само със сила.

Путин: Освобождаваме населените места едно след друго

По време на среща с кадети руският президент заяви, че атаките в тила, дори и в окупираните територии, не променят динамиката на бойното поле, Русия се придвижва напред и "освобождава населени места едно след друго".

По данни на украинските военни Русия е окупирала почти 58 кв. км от началото на юни, като все още не е направена корекция с освободените от Украйна територии до този момент. Интензивността на боевете остава висока - повече от 5,1 хил. бойни действия за първите три седмици на юни.

Според украинския военен анализатор Олександър Коваленко динамиката на лятната офанзива остава същата като на пролетната и Русия окупира ограничени територии с цената на големи жертви.

Владимир Путин също така посочи, че руската армия почти е "зачистила" и Костянтинивка, като са останали някои украински позиции във високите сгради. Институтът за изучаване на войната (ISW) обаче продължава да оценява, че в града има само пробиви на единични щурмови групи и кадри с преувеличени успехи в града. Ситуацията в града се влошава за украинските защитници, но окупацията му не е неизбежна, допълват воените анализатори.

Украински военни анализатори отбелязват стабилизиране на позициите след контраатаки около Лиман. Руските военни отчитат увеличаване на украинските военни в западните части на Запорожка област.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1581-ия ден от пълномащбната воййна, 23 юни, показва 43-и пореден ден с над 200 атаки за денонощие. Натискът е голям, но няма съществени промени на бойното поле.

Най-тежко остава положението около Покровск, където ВСУ съобщава за 44 атаки. Интензивни са боевете за Хуляйполе (24), Лиман (16) и Словянск (16), както и за Костянтинивка (12), показват още данни на украиските военни. Има относително затишие около Купянск и Краматорск с единични атаки през миналото денонощие.

Като цяло ВСУ съобщава за 251 атаки спрямо 221 ден по-рано. Русия е извършила и 77 въздушни удара с 260 управляеми авиационни бомби, както и 3100 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9700 fpv-дрона.

Украинските дронове оставиха Севастопол без ток

Ударите по Крим продължават и в нощта срещу 23 юни беше атакувана 330-киловолтова подстанция в Севастопол, заради което градът и големи части от полуострова са без електроенергия. Назначените от Москва местни власти призозават за пестене на електроенергията и да не се претоварва мрежата с включване на много електроуреди едновременно.

Има нови удари и по петролното депо във Феодосия и по електроцентрала в Симферопол. Местни жители посочват още, че пожарът в Керч продължава - през уикенда там беше поразен петролен терминал.

Украинските военни съобщиха за унищожаването на жп мост над Севернокримския канал.