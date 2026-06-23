И в петролните региони на Русия вече има проблеми с горивата, но износът на петрол расте

Износът на петрол от Русия достига най-високите нива от началото на годината, сочат изчисления на Bloomberg, базирани на данни от търговци и анализи на движението на танкерите. Агенцията обаче обръща внимание, че вероятно в следващите седмици Русия ще трябва да се изправи пред конкуренцията на петрола, преминаващ през Ормузкия проток.

Износът в последните четири седмици достига до 3,89 млн. барела дневно. От началото на годината износът на петрол вече доближава средното ниво на годишна база по времето преди войната в Украйна - 3,52 млн. барела на ден.

Възстановяването на износа се дължи основно на затварянето на Ормузкия проток и временно вдигнатите санкции на Вашингтон за петролния сектор на Русия. До голяма степен за това помагат и намалените възможности за преработка на петрол след масираните удари на украинските дронове.

Заради тях дори и т.нар. "петролни региони" в Русия вече налагат ограничения. В социалните мрежи губернаторът на Тюменска област Александър Моор съобщи за до 40 л бензин и 80 л дизелово гориво за автомобил за едно зареждане, като се забранява и продажбата на горива в туби.

В Тюменска област се намират едни от най-големите находища на петрол и природен газ. През уикенда украинският президент Володимир Зеленски съобщи за атаки с дронове по рафинерия в областта, която се намира на повече от 2000 км разстояние. Атаката беше потвърдена от местните власти, които обаче отбелязват, че няма щети и пострадали при нея.

Според опозиционното издание The Moscow Times и в Ханти-Мансийския автономен окръг, който също е важен център на петролната индустрия, също имат аналогични ограничения. В коментари в социалните мрежи се коментира, че петролът се изнася, а горива липсват, допълва изданието.

Проблеми с горивата има в повече от 50 руски региона, като ситуацията в Крим вече е критична - бензин не се продава и с купони, а има запаси само за обществения транспорт и държавните институции.

Bloomberg посочва, че ударите на украинските дронове сега оставят по-големи количества петрол за износ, но премахването на ограниченията за износа на ирански петрол и другите държави от Персийския залив могат да създадат силен натиск на руската петролна индустрия, тъй като няма свободен капацитет за съхранение.

За няколко месеца САЩ одобриха дерогация от санкциите си срещу руския петрол, но те изтекоха на 17 юни и досега няма сигнали, че ще бъдат подновени. Допълнително преговорите между САЩ и Иран създадоха спокойствие на петролните пазари и сорта Брент вече е под 80 долара за барел. Това означава, че Москва ще трябва да предлага повече отстъпки, за да може да продава петрола си.

По данни на Argus, цитирани от Bloomberg, цената на руския сорт "Уралс" пада още преди споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на войната. Според информацията търговията се извършва около нивото от 70 долара за барел, търгувани през Черно и Балтийско море. Така Русия е получавала по 1,72 млрд. долара седмично от търговията с петрол в периода 25 май - 21 юни. За сравнение, в периода 18 май - 14 юни приходите от търговия с петрол са били 2,02 млрд. седмично.

В последната седмица (15 - 21 юни) Русия е получила 1,98 млрд. долара от търговията с петрол.

Основни купувачи на руския петрол остават държавите от Азия - 3,73 млн. барела дневно в последния месец. Това е нов рекорд спрямо нивата отпреди войната в Украйна.