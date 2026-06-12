Добивът на петрол в Русия спада до най-ниското си ниво за последната година

Добивът на суров петрол в Русия спада до най-ниското си ниво за последната година през май, след като Украйна предприе безпрецедентна серия от атаки срещу петролната инфраструктура на страната, съобщава Bloomberg.

Руските производители са добивали средно по 9 млн. барела суров петрол на ден през май, показва доклад на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК). Това е под нивото от април, което беше ревизирано леко надолу.

Майските обеми са с 690 хил. барела на ден под изискваното ниво на Русия за месеца съгласно споразумението с ОПЕК и нейните съюзници. Данните не включват производството на кондензат.

Руският добив на петрол намалява от края на миналата година и макар последният спад да бележи забавяне в сравнение с предходните месеци, това вероятно ще окаже натиск върху петролните пазари, където цените остават високи поради продължаващия конфликт в Близкия изток. Русия е един от трите най-големи производители на суров петрол в света и нейните барели обичайно не преминават през Ормузкия проток, който на практика е затворен от началото на войната с Иран.

Украйна значително засили атаките срещу руската петролна инфраструктура през май, удряйки националните рафинерии, терминали за износ и тръбопроводна инфраструктура.

Тъй като украинските сили атакуваха миналия месец предимно съоръжения за производство на гориво, през юни нивата на преработка на суров петрол в Русия паднаха до най-ниското си ниво от две десетилетия.

Това накара руските производители да пренасочат суровия петрол към експортните пазари. Средният четириседмичен износ на суров петрол се увеличава до 3,64 млн. барела на ден в периода до 31 май, изчислява Bloomberg. За сравнение, средният обем е бил 3,17 млн. барела на ден през четирите седмици до 17 април.

Украинските удари с дронове продължиха в петък, като лидерът на руската република Татарстан, намираща се на повече от 800 километра източно от Москва, съобщи за „мащабна“ нощна атака, насочена към ключов индустриален център, в който се намират големи нефтохимически и машиностроителни предприятия.

Екипите за бързо реагиране се справят с последствията от нападенията срещу предприятия в Закамски район, заяви президентът на Татарстан Рустам Минниханов, без да посочва кои предприятия са пострадали при инцидента.