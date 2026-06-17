Заради украинските дронове Русия не можа да изпълни квотата си в ОПЕК+

Добивът на петрол в Русия е намалял с 5% на годишна база до 8,7 млн. барела дневно през май. Това означава, че страната не е успяла да изпълни квотите си в ОПЕК+ и разминаването е от 10%, сочат изчисления на Ройтерс.

От агенцията отчитат, че основната причина е затварянето на рафинерии след украински атаки с дронове. За първи път властите признаха, че добивите намаляват заради "непланираните ремонти" на рафинериите. Официални данни не се публикуват от пролетта на 2023 година, но вицепремиерът Александър Новак призна по време на Петербургския международен икономически форум за ограничаване на добивите.

Според оценката на Международната агенция за енергетика (МАЕ) през 2026 година добивът на петрол в Русия ще намалее със средно 200 хил. барела дневно до 8,95 млн. барела на ден.

По данни на Bloomberg в периода между 18 май и 14 юни износът на петрол от Русия се увеличава почти до нивата преди войната в Украйна - 3,49 млн. барела дневно. Причината са именно спряната работа на рафинерии и липсата на капацитет за съхранение на петрола. Оценката е базирана на данни на търговци и анализ на движението на петролните танкери през посочения период.

Bloomberg отбелязва, че поне шест големи рафинерии са поразени и спрели за кратко или по-продължително време през май.

Русия получи готови пазари за увеличените количества петрол на фона на затварянето на Ормузкия проток и свалените санкции на САЩ. Сега, по време на Г-7, американският президент Доналд Тръмп намекна, че ограниченията могат да бъдат върнати, защото "петролът тече" и вече няма опасения за пазара.

Цената на сорта "Брент", който е референтен за повечето петролни договори,се колебае около нивото от 80 долара за барел, което е съществено под пиковете от над 100 долара за барел през април и май, но и все още с 20 долара над нивата от началото на годината, преди войната в Близкия изток.

От началото на юни цената на руския сорт "Уралс" намалява, но въпреки това приходите в руския бюджет от търговията с петрол остават високи - 2,18 млрд. долара на седмица средно за периода 18 май - 14 юни. Това е едно от най-високите нива от началото на военната офанзива на Русия в Украйна. Заради свитото търсене за първи път от два месеца Русия продава петрола си с отстъпка за Индия и през миналата седмица средно цената на руския петрол, доставян през Балтийско море, достига около 78 долара за барел, а през Черно море - 77 долара за барел.

Основни купувачи остават Китай, Индия и Турция, сочат още данните на Bloomberg.