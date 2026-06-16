IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

ЕС обвини Пекин, че обучава руски военни за сражения в Украйна

Пекин запази неутралитета си по отношение на руската инвазия, но едновременно с това осигури на Москва ключова икономическа подкрепа

09:32 | 16.06.26 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Кая Калас. Снимка: Bloomberg LP
Кая Калас. Снимка: Bloomberg LP

Дипломат номер едно на Европейския съюз заяви, че Китай обучава руски военни за сражения в Украйна, изостряйки на критиките на Брюксел към подпомагащата роля на Пекин в конфликта.

„Също така сега потвърдихме съобщенията, че китайската армия обучава руски военни за сражения в Украйна“, заяви върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас в понеделник след среща на външните министри на блока в Люксембург, цитирана от Bloomberg. „Внимателно оценяваме последиците“, допълни тя.

Калас не даде повече подробности за съобщенията. Ройтерс оповести миналия месец, че китайските военни тайно са обучавали около 200 руски военнослужещи в Китай в края на миналата година и някои от тях оттогава са се завърнали на бойното поле в Украйна.

В доклад, който цитира европейски разузнавателни агенции и документи, се казва, че тайните обучения са били фокусирани върху използването на дронове и са били очертани в споразумение, подписано от висши руски и китайски военнослужещи в Пекин миналия юли.

Китайското външно министерство не е отговорило веднага на искане за коментар. Пекин по-рано отрече информацията на Ройтерс, наричайки я опит за прехвърляне на вината за войната.

Свързани статии

Пекин запази неутралитета си по отношение на руската инвазия в Украйна, но едновременно с това осигури на Москва ключова икономическа подкрепа. Китайски компании също така са доставяли на Русия технологии с двойна употреба, включително части за дронове, което доведе до санкции както от САЩ, така и от ЕС.

В понеделник ЕС добави двама производители, базирани в континентален Китай, и две корабни фирми, базирани в Хонконг, към списъка си със санкционирани организации.

Компаниите Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company бяха обвинени съответно в доставка на компоненти за дронове и химически добавки за механични смазки за руската армия. Glory Shipping HK Limited и Nord Axis Ltd бяха санкционирани за това, че са позволили превоза и износа на руски петрол, според документ на ЕС, в който са изброени последните ограничения.

Подкрепата на Китай за Русия обтегна отношенията с ЕС след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г. Огромният търговски излишък на Китай също оказва ефект, като Брюксел обмисля допълнителни ограничителни мерки срещу Пекин за справяне с нарастващия дисбаланс.

Лидерите на ЕС ще се срещнат в четвъртък, като ще обсъдят и индустриалния свръхкапацитет на Китай. Очаква се търговският представител на блока Марош Шефчович да се срещне с китайския министър на търговията Уан Уентао в Брюксел в края на месеца.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 09:32 | 16.06.26 г.
войната в украйна икономиката на русия икономиката на китай кая калас европейски съюз
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 2 rate down comment 22
Алехандро
преди 20 минути
Баааси, аналоговите преминавали към по-ниско октоново гориво, с много сяра, и всички газети кричат, че двигателите на по-новите автомобили на руснаците ще баталясат. Какъв пореден руски погром! А московската рафинерия продължава да си гори много красотно, още от сутринта - Не се гаси туй що не гасне!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 10 rate down comment 15
khao
преди 3 часа
До: Aлexaндpo фейк, никога не спираш да ме изненадваш с тъъъпотията си... принципно при едно изнасилване, нормалните хора са на страна на жертвата... а нашия фейк е от страната на изнасилвача! :D:D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 7 rate down comment 15
Aлexaндpo
преди 4 часа
А Пекин може да обвини ЕС , че обучава окраинский военни за сражения в Украйна. Може, ама май няма да го направи. Не иска да дълбае тинята, както го правят евро*****те.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още