ЕС обвини Пекин, че обучава руски военни за сражения в Украйна

Дипломат номер едно на Европейския съюз заяви, че Китай обучава руски военни за сражения в Украйна, изостряйки на критиките на Брюксел към подпомагащата роля на Пекин в конфликта.

„Също така сега потвърдихме съобщенията, че китайската армия обучава руски военни за сражения в Украйна“, заяви върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас в понеделник след среща на външните министри на блока в Люксембург, цитирана от Bloomberg. „Внимателно оценяваме последиците“, допълни тя.

Калас не даде повече подробности за съобщенията. Ройтерс оповести миналия месец, че китайските военни тайно са обучавали около 200 руски военнослужещи в Китай в края на миналата година и някои от тях оттогава са се завърнали на бойното поле в Украйна.

В доклад, който цитира европейски разузнавателни агенции и документи, се казва, че тайните обучения са били фокусирани върху използването на дронове и са били очертани в споразумение, подписано от висши руски и китайски военнослужещи в Пекин миналия юли.

Китайското външно министерство не е отговорило веднага на искане за коментар. Пекин по-рано отрече информацията на Ройтерс, наричайки я опит за прехвърляне на вината за войната.

Пекин запази неутралитета си по отношение на руската инвазия в Украйна, но едновременно с това осигури на Москва ключова икономическа подкрепа. Китайски компании също така са доставяли на Русия технологии с двойна употреба, включително части за дронове, което доведе до санкции както от САЩ, така и от ЕС.

В понеделник ЕС добави двама производители, базирани в континентален Китай, и две корабни фирми, базирани в Хонконг, към списъка си със санкционирани организации.

Компаниите Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company бяха обвинени съответно в доставка на компоненти за дронове и химически добавки за механични смазки за руската армия. Glory Shipping HK Limited и Nord Axis Ltd бяха санкционирани за това, че са позволили превоза и износа на руски петрол, според документ на ЕС, в който са изброени последните ограничения.

Подкрепата на Китай за Русия обтегна отношенията с ЕС след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г. Огромният търговски излишък на Китай също оказва ефект, като Брюксел обмисля допълнителни ограничителни мерки срещу Пекин за справяне с нарастващия дисбаланс.

Лидерите на ЕС ще се срещнат в четвъртък, като ще обсъдят и индустриалния свръхкапацитет на Китай. Очаква се търговският представител на блока Марош Шефчович да се срещне с китайския министър на търговията Уан Уентао в Брюксел в края на месеца.