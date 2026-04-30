Дроновете все повече притесняват Кремъл и Путин заговори за примирие в Деня на победата

Украйна ще обърне внимание и на цели в диапазона 120 - 150 км в руския тил - логистични връзки, военни складове, системи за ПВО, командни пунктове и щабове. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е обсъдил тези планове с министъра на отбраната Михайло Федоров. Сключени са пет пъти повече договори за осигуряване на средства за реализацията на такива дейности и производството расте, отбеляза той в социалните мрежи.

"Мащабът се увеличава, обхватът също - 1500 км вече не са новина", коментира Зеленски в своето обръщение за 1526-ия ден от пълномащабната война и допълни, че петролната индустрия, военната логистика и военното производство са законни цели за Украйна, защитаваща се от руската агресия.

Украинският президент съобщи още, че се вземат мерки за ограничаване на атаките с управляемите авиобомби. Те включват "противодействия на руската авиация", ограничаване на производството им и прекъсване на веригите за доставки.

В нощта срещу 30 април Украйна атакува един от най-големите руски заводи за производство на взрирвни вещества - "Свердлов" в Джерзинск (Нижегородска област). Има съобщения, че в него се произвеждат авиационни бомби. В социалните мрежи се съобщава за нови взривове в Крим - около Керч. Движението по Кримския мост за кратко беше спряно. Украинските ВМС съобщават за два унищожени катера на Гранична полиция, използвани за охрана на моста, а руските военни кореспонденти отбелязват, че в атаката са използвани и водни дронове.

Продължава и мащабният пожар в диспечерска станция на петролопровод на "Транснефт" около Перм, която беше поразена в ранните часове на 29 април. Сателитни снимки показват , че горят поне два резервоара, а в града също като в Туапсе, заваля "петролен дъжд". Градът се намира на повече от 1500 км от границата с Украйна.

По данни на ръководителя на безпилотните сили в украинската армия Роберт Бровди, познат с прозвището си "Мадяр", за две нощи - на 27 и на 28 април, украинските дронове са нанесли удари по 50 цели на територията на Русия и окупираните области. Има потвърдени с видеа поражения по ракетни установки, радари, системи за радиоелектронно заглушаване, командни пунктове и друга съпътстваща военна инфраструктура.

Във Воронежка област бяха опожарени и четири хеликоптера - Ми-28 и Ми-17 (на 150 км от фронтовата линия).

Никой не ни е предложил енергийно примирие

В интервю за американския телевизионен канал Newsmax Зеленски отново потвърди, че е имало коментари от съюзниците за спиране на ударите по петролните съоръжения на Русия заради войната в Близкия изток. "Казах им - не, ние удряме огледално. Никой не ни е предложил енергийно примирие. Ние сме отворени за това, но ако Русия ни атакува, ние ще отговаряме по същия начин", каза той.

В нощта срещу 30 април руските дронове атакуваха масирано Одеса, Миколаев и околните населени места. Местните власти съобщават за поражения по пристанището, жилищни сгради и учебни заведения. ВВС на Украйна съобщи за изстреляни 206 дрона и една балистична ракета "Исканедр - М" или севернокорейския еквивалент KN-23. Системите за ПВО са свалили 172 дрона, като има данни за директните удари на ракетата и 32 дрона в 22 локации. Неутрализирането на дроновете в Одеса е по-трудно, защото те се прикриват, летейки ниско над морската повърхност.

В интервюто си украинският президент отбеляза още, че фокусът на САЩ е в Близкия изток, както и че "някои американски институции" са поискали подкрепа от Киев и са я получили. "Ако САЩ смятат, че не са ни питали за помощ, така да бъде", посочи Зеленски и критикува и изявленията на вицепрезидента Джей Ди Ванс, че е спрял помощта за Украйна с думите, че така помага на Русия.

"Русия и САЩ винаги ще бъдат врагове. По време на Студената война, да не дава Бог да има "гореща" война, но вие не сте съюзници", допълни още той.

Путин и Тръмп обсъдиха примирие в Украйна за Деня на победата

Руският президент Владимир Путин е позвънил на американския си колега Доналд Тръмп и двамата са обсъдили възможно примирие в Украйна за Деня на победата, става ясно след коментари на един от съветниците в Кремъл Юрий Ушаков. Той обаче не даде повече подробности как ще бъде осъществено прекратяването на огъня.

Ушаков каза още, че разговорът е продължил час и половина и са обсъдени различни теми, включително войната в Иран. Путин е казал, че ще изпълни своите цели в Украйна, както и че държи стратегическата инициатива на фронта.

Русия отбелязва края на Втората световна война на 9 май, ден по-късно от останалата част от Европа заради часовата разлика при обявяването на капитулацията на Германия. От началото на пълномащабната война Украйна отбелязва края на войната с останалата част на Европа - на 8 май.

На 28 април Министерството на отбраната на Русия отмени участието на военната техника в парада за Деня на победата, а от Кремъл обясниха, че причината са "терористични заплахи". Военни анализатори, цитирани от Sky News, отбелязаха, че с това в Москва вече признават възможностите, които има Украйна за нанасяне на далекобойни удари и определят решението за парада като победа за Киев и срам за Кремъл.

Украински наблюдатели пък изказват съмнения, че причината е заплахата от дронове, защото липсата на военна техника не отменя възможността за удари на дронове на Червения площад.

Местни медии съобщават, че парадът в Санкт Петербург също ще бъде скромен - без техника и с участието на само учащи се във висши военни институти. Броят на гостите също ще бъде съкратен.

Русия и Украйна обявиха примирие за Великден, което беше с продължителност 32 часа и се спази частично според съобщенията и на двете страни.

Целият интернет в Москва може да бъде блокиран за Деня на победата

Мобилният интернет отново ще бъде изключен в Москва поне на 7 и 9 май, когато се провежда репетицията и на самия ден на парада, пише руското издание "Комерсант". Според зам.-председателят на комисията по информационни технологии в руската Дума Андрей Свинцов може да се стигне и до пълно блокиране на интернет.

"Руснаците отдавна свикнаха да живеят без интернет по време на празниците", коментира той.

През миналата година мобилният интернет в руската столица също беше блокиран няколко дни във връзка с тържествата за Деня на победата. Според коментари на украинския президент Володимир Зеленски тогава Китай е помолил да няма атаки към Москва в периода 8-10 май, докато трае посещението на президента Си Дзинпин.

"Комерсант" напомня още, че през март в Москва повече от седмица беше блокиран интернет, което силно затрудни ежедневието в града. След това бяха създадени т.нар. "бели списъци" за определени услуги, които да продължат да работят и при блокиране на трафика, като например банкови разплащания. Сега от съображения за сигурност може да бъдат за кратко спрени и тези услуги, а дори и изпращането на СМС-и, пишат още руски медии.

Пролетната офанзива на руснаците приближава своя край без успехи

Пролетната офанзива приближава своя край без видими постижения - руснаците все още се опитват да укрепят позициите си в Покровск, Мирнохрад, както и да напреднат към Костянтинивка и Хуляйполе.

Сводката на Генералния щаб на Данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1526-ия ден от пълномащабната война (29 април) показва леко забавяне на бойните действия - 177 спрямо 189 година по-рано. В началото на седмицата бяха регистрирани над 230 атаки на денонощие.

Продължават опитите на руснаците да преминат през Покровското направление и там са регистрирани най-големият брой атаки до този час на миналото денонощие - 41.Ожесточени са битките за Костянтинивка (22) и Хуляйполе (24). Данните на ВСУ показват забавяне на битките около Краматорск, Купянск и Словянск.