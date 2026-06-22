Защо данъчната политика е ключов фактор за задържането на таланти в България

В условия на глобална конкуренция за висококвалифицирани специалисти данъчната политика се превръща в ключов фактор за задържането на таланти в България, особено в AI и технологичните индустрии. Това коментира Илия Кръстев, председател на БРАИТ, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Държавите активно се конкурират за този тип човешки капитал. Това вече е глобален battleground - тоест всички се борят за тези хора. А те ще останат там, където имат най-добър доход спрямо качеството на живот и възможности да работят във водещи компании, отбеляза събеседникът.

Той даде примери с държави като Турция и Хърватия, които прилагат дългосрочни стратегии и мащабни инвестиции за привличане на кадри в технологични компании и AI проекти, докато България остава по-скоро реактивна, отколкото проактивна в този процес. Кръстев допълни, че разходите за обслужване на дълга вече растат до нива, които надхвърлят публичните инвестиции в наука и иновации.

Забавянето на Бюджет 2026 създава допълнителна несигурност за бизнеса, като ключовият проблем не е само в параметрите му, а в липсата на яснота за посоката на политиката. Сигналите за инвестициите остават разнопосочни въпреки отчетеното увеличение на чуждестранните вложения. „Очевидно е за всички, че се бавим. И другият проблем е свързан с несигурността и заявките по какъв начин ще изглежда бюджетът“, посочи Кръстев.

По думите му чуждестранните инвестиции са нараснали седем пъти спрямо същия период миналата година, но устойчивостта на този процес зависи от фискалната рамка. Кръстев обърна внимание и на структурата на публичните разходи, които вече достигат около 45% от БВП при историческо ниво под 40%, а приходите на държавата растат с над 7%. Това показва, че основният дебат не е в приходите, а в разходите, каза събеседникът.

Според госта една от най-значимите, но често подценявани теми е размерът на сивата икономика, която е неизползван потенциал за бюджета и икономиката, а към момента достига около 30% от БВП. Според него фокусът за увеличаване на данъчната тежест върху изрядния бизнес няма да реши структурните проблеми, а може да доведе до обратен ефект – изнасяне на бизнеси от България или минаването им в сивия сектор.

За развитието на технологичния сектор в България ключови остават стабилната регулаторна среда, защитата на интелектуалната собственост и предвидимостта на институциите. Според Кръстев липсата на ясни правила влияе директно върху инвестиционните решения.

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