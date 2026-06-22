Пеканов: Пицата няма изведнъж да стане постна, но постепенно ще намаляваме калориите

В бюджета за 2026 г. ще бъдат заложени мерки, които да оптимизират някои разходи, но с дългосрочната визия да се правят изменения, за каквито от години говорят и международни институции. Това стана ясно от думите на вицепремиера Атанас Пеканов пред БНТ.

Той отбеляза, че ще се върви към постепенна консолидация. „Това означава не изведнъж пицата да стане постна, но с времето може би да намаляваме калориите бавно и постепенно“, каза той.

Като една от мерките вицепремиерът посочи коментирания от министър-председателя Румен Радев въпрос с повишаването на данъка за всяко следващо жилище, защото има прегряване на пазара, както и въпроса за фискалната децентрализация на общините.

„Ще има нужда от оптимизация в държавния сектор, ако трябва и закриване на агенции. Крайните решения не са взети“, каза още Пеканов.

„Ще има мерки през тази година, но за да стигнем от там където сме в момента – да кажем 4,5%– 5% от БВП дефицит до под 3% за половин година, това ще бъде изключително свиване на икономиката, изключително влошаване на икономиката“, каза той и допълни, че това би било лошо и за гражданите, и за бизнеса.

Темата дали държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си, Пеканов определи като опит на опозицията да ги вкара в капан.

„Това е трудна тема, защото в този случай държавата прелива от себе си в себе си. Въпрос на експертен анализ е, няма кой знае какво да се промени, ако това се случи“, каза той.

Средствата по ПВУ

„Опозицията, вместо да ни атакува, можеше да каже едно „благодаря“, че премиерът Радев и „Прогресивна България“ случват техните реформи, които те искаха от години, но не намериха начин да убедят техните т. нар. проевропейски партньори в сглобката ГЕРБ и ДПС това да се случи по начина, по който трябваше. Затова сме в тази ситуация (по ПВУ)“, каза Пеканов във връзка с предстоящите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост и формирането на Антикорупционна комисия.

„Започнахме дълго отлаганата реформа на БЕХ, която касае публичните предприятия. За съжаление, ако видим резултатите им през миналата година например – повече от 200 млн. евро загуба. Там ще трябва да правим тежки реформи и ние ще ги правим през оставащото, за съжаление, много малко време, по Плана за възстановяване“, каза той.

Пеканов посочи, че за петото плащане по ПВУ има 56 етапа и цели, които трябва да бъдат отчетени, а в момента няма нито един завършен.

Българската позиция за санкциите

Относно заявката на премиера Румен Радев, че ще бъде наложено вето върху санкциите срещу руския патриарх Кирил, Пеканов заяви, че не е компетентен по религиозните въпроси. На коментара на водещите, че въпросът е политически, а не религиозен, Пеканов отговори: „Нямам мнение за руската църква. Отдавна не следя процесите. Последно съм ги следил Русия през 2008 г. на Европейското първенство, тогава бяха много силни. Нямам представа за вътрешните процеси в Русия, но пробвахме с доста санкции. Ние няма да ги блокираме като държава, най-вероятно, ако нашите резерви бъдат адресирани“, каза Пеканов.

„Все пак трябва да се замислим – след като 11-ият, 12-ият, 13-ият, 14-ият, 15-ият, 16-ият, 17-ият, 18-ият, 19-ият, 20-ият санкционен пакет не промениха мнението на Путин за идиотската му война, не съм сигурен дали 21-вият санкционен пакет ще го промени“, каза още той.