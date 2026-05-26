За 5 години България е получила 53% от средствата по Плана за възстановяване

За пет години България е получила 53% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). За следващите три месеца трябва да положим всички усилия да получим оставащата половина. Това каза пресконференция в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов, предава БТА.

България очаква 2,8 млрд. евро по четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване, което е половината от целия бюджет по Плана, отбеляза вицепремиерът и подчерта, че основна цел е спасяването на максималната сума от Плана, успешното изпълнение и завършване на множество проекти и реформи. Пеканов направи сравнението, че средно в Европейския съюз държавите са получили над 70% от средствата си, като Унгария е получила под 10%, а най-добре представящите се страни са получили над 80% от парите.

Незавършването на проектите до 31 август води до загуба на средства и ще натовари и без това тежката ситуация в бюджета, подчерта вицепремиерът. Освен инвестиционните проекти, Пеканов посочи, че съществуват забавяния и не са довършени ключови реформи, като има две специфично трудни и оставени за накрая - реформата на Българския енергия холдинг и реформата във ВиК. Това са тежки и трудни политически реформи, не е лесно да бъдат свършени успешно само за три месеца, каза Пеканов.

Той коментира, че работа по всяка една от тях е вършена, като различни правителства са имали различни концепции, пробвали са различни неща, но не са оставени работещи решения. По тези две реформи вървят доста усилени разговори с Европейската комисия за това как ще бъдат приложени и как ще получим парите по тях.

Пеканов подчерта, че вече се случват важните реформи в правосъдието и антикорупционните закони, които са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост и са очаквани от Европейската комисия. Той поясни, че става въпрос за създаването на независима и ефективна антикорупционна комисия, която да не се превръща в "бухалка", както и подобрение по отношение на контрола на главния прокурор. Тези две реформи ще се случат, спешно ще минат на второ четене в парламента, увери Атанас Пеканов. Той информира, че реформата в антикорупционната комисия е реформа по четвъртото плащане, а за реформата за главния прокурор за страната ни вече тече санкция. Затова тя трябва да бъде приета до 22 юни и обнародвана в "Държавен вестник", в противен случай средствата ще бъдат загубени безвъзвратно.

Крайният срок за подаване за четвъртото плащане по Плана е 5 юни. След това ЕК ще оцени какво е свършено и ще изплати сумата през юли. До следващия петък целта на правителството е да бъдат изпълнени 25 мерки по плащането, за да не се стига до задържане на средства. Пеканов подчерта, че правителството не знае колко пари ще получи по четвъртото плащане, но максималната сума е 1,1 млрд. евро. В момента имаме изпълнени 19 от 25 мерки, очакваме да бъдат изпълнени 24 мерки по четвъртото плащане, каза вицепремиерът. Той обърна внимание, че ако реформите в антикорупционната комисия и ВиК сектора не се случат, се очакват много високи глоби за държавата - около 400-430 млн. евро.

За петото плащане до края на август трябва да бъдат отчетени 56 инвестиционни проекта, като до този момент няма нито един отчетен. За най-големите от тях, като проектите за нови локомотиви и модернизация на национална оптична мрежа, се полагат най-големи усилия. Пеканов подчерта, че най-много държи на системата HEMS за хеликоптери за спешна помощ, като остава проблемно изграждането на хангарите за летателните апарати. Ако не бъде получено финансиране по Плана за възстановяване, хеликоптерните площадки ще бъдат изградени с национално финансиране, увери вицепремиерът.