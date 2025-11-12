Премиерът: Очакваме близо 1,6 млрд. евро от третия транш от НПВУ до края на годината

Очакваме третия транш от Националния план за възстановяване и устойчивост, който е близо 1,6 млрд. евро, да постъпи в рамките на настоящата година. Това заяви министър-председателят Росен Желязков преди заседанието на Министерския съвет, цитиран от правителствената пресслужба.

Премиерът подчерта, че получаването на втория транш по плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 440 млн. евро е признание от Европейската комисия за изпълнените етапни цели по второто плащане.

Желязков обясни, че това е първото плащане от три години насам по Плана и то постъпва, когато остава по-малко от една година до края на програмата.

Според него, когато в България има политическа воля, желание и необходимата експертиза, страната ни е способна да убеди Европейската комисия.

Премиерът посочи, че държавата е изпълнила 58 от общо 59 етапни цели, като второто плащане е не само постижение, но и предпоставка за третия транш по Плана.

„С тези плащания ние гарантираме финансовата устойчивост на българската икономика и реформите, които сме поели. Второто и третото плащане са свързани с най-тежките реформи – в енергетиката, образованието, обществените поръчки, борбата с прането на пари, върховенството на правото и много други“, обясни Росен Желязков.

Припомняме, че България получи 438,6 млн. евро по линия на второто плащане в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). С вчерашното плащане общият размер на изплатените средства по НПВУ ще достигне 29,5% от сумата по Плана, като са постигнати 38,2% от набелязаните ключови етапи и цели на България.

На 3 октомври тази година Европейската комисия вече одобри частично второто плащане на България, като страната трябва да довърши един неизпълнен ключов етап като част от това искане за плащане, свързан с реформата на Комисията за противодействие на корупцията (етап 218). Комисията ще разгледа отпускането на оставащите средства (в размер на 214,5 млрд. евро - бел. ред.), след като България се справи с този неизпълнен ключов етап.

Планът за възстановяване и устойчивост на България е подкрепен с безвъзмездни средства общо в размер на 6,17 млрд. евро.