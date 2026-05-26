ЕЦБ: Еврозоната не е застрашена от системен риск, но частното кредитиране създава напрежение

Еврозоната не е изправена пред системен риск вследствие на последните сътресения на пазарите на частно кредитиране, но няколко части на финансовата система са изложени на риск и вече може да се наблюдава известно напрежение. Това посочва Европейската централна банка (ЕЦБ) в доклад, цитиран от Ройтерс.

През последните седмици се появяват признаци за стрес на бързо растящите пазари на частно кредитиране, особено в САЩ, което поражда опасения за по-широката финансова стабилност предвид често непрозрачните връзки на сектора с традиционните банки и мениджъри на активи.

„Финансовите институции в еврозоната изглежда имат ограничена пряка експозиция към частното кредитиране“, се казва в глава от Доклада за финансова стабилност на ЕЦБ. „Това прави малко вероятно частното кредитиране само по себе си да бъде източник на системна финансова нестабилност към момента“, се посочва още в него.

Въпреки това ЕЦБ не дава пълна уверена оценка и предупреждава, че някои сектори могат да бъдат изложени на непряко напрежение, а липсата на регулаторна видимост върху размера и концентрацията на експозициите също може да повлияе негативно на пазарните нагласи.

„Застрахователните компании и пенсионните фондове в частност биха могли, при неблагоприятен сценарий, да понесат по-съществени вторични загуби от преоценка вследствие на по-широки сътресения при ливъридж, високодоходни облигации и акции“, добавя ЕЦБ.

Макар общата експозиция на еврозоната да е малка, тя е концентрирана сред няколко големи играча, като експозицията на застрахователните компании се оценява на 211 млрд. евро, а тази на пенсионните фондове - на 52 млрд. евро, посочва ЕЦБ.

Сътресенията на пазарите на частно кредитиране започнаха след няколко фалита, които поставиха под въпрос стандартите за кредитиране и непрозрачността на пазара, който е под по-слаба регулация в сравнение с традиционното банкиране. Това доведе до нарастващи искания за обратно изкупуване от инвеститорите, което предизвика значителни изходящи потоци на капитал от пазарите на частен кредит и принуди някои фондове да ограничат тегленията.

ЕЦБ отбелязва също, че някои фирми в еврозоната, разчитащи на частно кредитиране, показват влошаващи се бизнес перспективи, тъй като такова финансиране често се предоставя на малки и средни компании без кредитен рейтинг и с по-слабо кредитно качество, което ги прави по-уязвими при икономически спад.

„Способността на фирмите, финансирани чрез частен кредит в еврозоната, да обслужват лихвените си плащания от оперативните си парични потоци се е влошила през последните години“, се казва в доклада на банката. „Тази тенденция се наблюдава и при компании, финансирани чрез по-широкия пазар на ливъридж и високодоходни облигации, докато отсъства при фирми, разчитащи на банкови кредити“, се добавя в него.