ЕК частично одобри третото плащане по Плана за възстановяване от 1,6 млрд. евро

Европейската комисия частично е одобрила третото искане на България за плащане в размер на 1,6 млрд. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), съобщават от пресцентъра на Комисията.

След третото искане за плащане на България в размер на 1,6 млрд. евро, подадено на 1 октомври 2025 г., Комисията заключава, че България е реализирала 22 реформи и 19 инвестиции в полза на гражданите и предприятията, като се е съсредоточила върху ключови области като зеления и цифровия преход, научните изследвания и иновациите, здравеопазването, социалната закрила, устойчивия транспорт и модернизирането на предприятията.

Според анализа на Комисията България успешно е изпълнила 48 от 50-те етапа и цели, съответстващи на 22-те реформи и 19-те инвестиции, свързани с третото искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Тази положителна оценка бележи важна стъпка към изплащането на средства от ЕС в подкрепа на усилията на България за икономически растеж и устойчивост.

Водещите мерки, обхванати от третото искане за плащане, включват забрана на нови инсталации за производство на електроенергия от въглища или лигнитни въглища, ограничаване на годишните емисии на въглероден диоксид за съществуващите въглищни и лигнитни електроцентрали, възобновяеми източници за производство на електроенергия и съоръжения за съхранение, както и повишаване на привлекателността на професията на медицински работник.

И този път обаче Комисията констатира също, че два етапа – създаването на орган за борба с корупцията и влизането в сила на правни актове, отнасящи се до наказателното производство и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор – не са изпълнени задоволително на този етап.

В резултат на това ЕК временно отлага част от плащането в съответствие с Регламента за МВУ. България има един месец, за да отговори на причините, поради които Комисията смята, че два етапа не са изпълнени задоволително. Ако след това Комисията все още е на мнение, че етапите не са изпълнени, тя временно ще задържи част от плащането.

След това България ще има шест месеца, за да предприеме действия и да отговори на оставащите изисквания. След като етапите бъдат изпълнени, останалата част от плащането ще бъде освободена.

Плащането към България за вече одобрените етапи и цели може да се осъществи след положително становище на Икономическия и финансов комитет и приемане на решение за плащане от Комисията.

Припомняме, че България получи 438,6 млн. евро по линия на второто плащане в рамките на МВУ. С вчерашното плащане общият размер на изплатените средства по НПВУ ще достигне 29,5% от сумата по Плана, като са постигнати 38,2% от набелязаните ключови етапи и цели на България.

На 3 октомври тази година Европейската комисия вече одобри частично второто плащане на България, като страната трябва да довърши един неизпълнен ключов етап като част от това искане за плащане, свързан с реформата на Комисията за противодействие на корупцията (етап 218). Комисията ще разгледа отпускането на оставащите средства (в размер на 214,5 млн. евро - бел. ред.), след като България се справи с този неизпълнен ключов етап.

Планът за възстановяване и устойчивост на България е подкрепен с безвъзмездни средства общо в размер на 6,17 млрд. евро.