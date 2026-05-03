Точка или многоточие ще поставят САЩ в конфликта в Иран?

Два месеца след началото на конфликта в Иран боевете са прекратени, но края на войната не се вижда, пише в коментар CNN. Американският президент Доналд Тръмп уведоми Конгреса, че конфликтът е прекратен, но и че военните действия могат да бъдат възобновени. Това е свързано с нуждата от одобрение на военни действия от законодателния орган на САЩ. Нормативната уредба обаче позволява американският президент да води 60-днева война без санкция, ако това е в интерес на националата сигурност.

Позовавайки се на националната сигурност в края на работната седмица стана ясно и че Държавният департамент е одобрил спешна продажба на оръжия за четири държави в Близкия изток - Катар, Израел, Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Сред тях са ракети за Patriot и лазернонасочвани боеприпаси на обща стойност 8 млрд. долара.

Пред медии в събота Тръмп съобщи, че ще разгледа подробно предложение за прекратяване на огъня от Иран, макар че не мисли, че те е приемливо. "Казаха ми каква е концепцията, очаквам да ми дадат точната формулировка", каза той.

Иран още не е "платил достатъчно голяма цена за това, което е направил на човечеството и света", допълни още Доналд Тръмп, цитиран от Bloomberg .В петък той призна,че не е доволен от развитието на ситуацията в Близкия изток, но и че не би искал бойните действия да бъдат подновени.

Ирански медии съобщават, че Техеран е предал план с 14 точки. Според Axcios в тях се включва предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на ударите по Иран и Ливан. Според изданието това може да даде допълнителни 30 дни за преговори по ядрената програма на Иран.

Иран още има контрол над Ормузкия проток

Ормузкият проток се пръвръща в най-големия лост на Техеран в разговорите си с Вашингтон. Преди началото на операцията на САЩ и Израел в Близкия изток Иран нямаше претенции към Ормузкия проток. Сега обаче местните медии съобщават за готвено законодателство, с което Техеран ще определи правилата за преминаване през региона. Едно от тях е, че израелски кораби никога няма да бъдат допускани от съображения за сигурност.

САЩ вероятно ще трябва да платят репарации за нанесените щети ,преди да получат достъп до протока, а всички останали държави ще трябва да искат разрешение от Техеран.

Сателитни снимки показват, че Иран има позиции в Ормузкия проток въпреки заявките на САЩ за унищожения военноморски флот. Военни анализатори отбелязват наличието на ирански катери в залива, които могат да контролират движението на танкерите. Bloomberg съобщава, позовавайки се на данни от системите, следящи корабоплаването, че супертанкерът KinA вероятно е преминал през Ормузкия проток, пренасяйки петрол от Ирак. Корабът е бил свързван с доставките на петрол под санкции от Венецуела , което повдига въпроси относно сегашната му активност.

Bloomberg отбелязва, че данните от трафика на кораби показват, че кораби се движат селектирано - основно по-малки съдове с регионално значение. Агенцията обръща внимание още и на навиците на иранските танкери да изключват своите транспондери, което означава, че картината, давана от тракерите не е пълна. Част от данните за преминалите танкери се събира и от сателити, допълват още анализаторите.

Те опитват да оценят движението, разглеждайки много по-широка зона за движение, отколкото Ормузкия проток.

Според CNN и танкери с ирански петрол са преминавали през блокадата на САЩ въпреки заявленията на властите, че за последните 20 дни са прихванати и принудени да се върнат 48 танкера.

В коментар медията отбелязва още, че един от най-страдащите от конфликта е иранският народ - освен на въздушните удари от САЩ и Израел, хората са подложени и на увеличаване на репресиите срещу несъгласните с режима. Иранската икономика претърпя срив и загуба на работни места, както и растяща бедност за населението. По тази причина и приоритет за Иран при преговорите ще бъде отварянето на протока и отпадането на санкции, за да може да възстанови притока на средства и, казват анализатори.