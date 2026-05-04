Очаква се три нови метростанции в София да бъдат пуснати до края на лятото (Галерия)

Новият участък в район "Подуяне" е бил сред най-сложните за изпълнение заради редица инженерни предизвикателства, заяви кметът на София Васил Терзиев

19:23 | 04.05.26 г.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
До края на лятото се очаква да бъдат пуснати в експлоатация трите нови станции от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който провери с влак новия участък. Строителните дейности по новия участък от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“ са приключили и в момента се извършват тестове с влак. 

Участъкът е с дължина три километра и включва три метростанции – „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Очаква се около 45 хил. души да ползват разширението на линия 3 на метрото.

„Вече очакваме официално да бъде пуснато в експлоатация и десетки хиляди да могат да го ползват за по-удобно, по-бързо и по-зелено придвижване“, каза Терзиев пред журналисти, цитиран от БТА. По думите му пускането на участъка се очаква в рамките на следващите няколко месеца, като по информация на ръководството на "Метрополитен" ЕАД това може да стане до края на лятото.

Кметът отбеляза, че именно този участък е бил сред най-сложните за изпълнение заради редица инженерни предизвикателства, включително проблеми с подземни води и наводнявания, които е трябвало да бъдат отстранявани по време на строителството. 

Терзиев каза още, че освен трите нови станции в „Подуяне“, активно се работи и по останалите шест метростанции в посока „Гео Милев“ и „Младост“, по интермодалния хъб в „Обеля“, по двете нови станции в посока „Люлин“ по бул. „Царица Йоанна“, както и по разширението към Студентски град с пет нови метростанции.

Работи се и по идеен проект за продължение на метрото до интермодален хъб в района на Ring Mall, добави той.

Новите метростанции в район Подуяне
метро метростанции метрополитен Васил Терзиев
