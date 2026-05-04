Супербогатите мигрират заедно с военната икономика в търсене на спасение от кризите

Някои от най-богатите хора на света правят залози в редица сектори, чиито оценки се променят в движение заради войната в Близкия изток – сигнал как нарастващото геополитическо напрежение променя фокуса на частните инвеститори.

Хайме Гилински, най-богатият човек в Колумбия, многократно е увеличавал дела си в независимия производител на петрол и газ от Латинска Америка GeoPark Ltd., откакто той и синът му направиха инвестиция от 107 млн. долара през март, предвиждайки компанията да послужи като средство за навлизане във възстановяващия се петролен сектор на Венецуела.

Компанията за управление на семейното богатство на наследниците на шведския петролен и минен магнат Адолф Лундин похарчи почти 40 млн. канадски долара (29,5 млн. щатски долара) през март, за да увеличи дяловете си във фирми за добив на мед и диаманти, базирани във Ванкувър, тъй като свиването на веригата за доставки помогна за повишаване на цените на природните ресурси.

А инвестиционните фирми на династиите зад италианския производител на автомобили Ferrari NV и американския медиен конгломерат Cox Enterprises подкрепиха стартиращи компании в отбраната през последните месеци, включително Hermeus Corp., която работи върху създаването на най-бързия безпилотен реактивен самолет за Министерството на отбраната на САЩ.

Четирите семейства имат общо нетно богатство от около 90 млрд. долара, като богатството им датира още от 1898 г., според индекса на милиардерите на Bloomberg.

Трансакциите отразяват как някои от богатите инвеститори по света позиционират портфейлите си в отговор на нарастващото геополитическо напрежение, до голяма степен обусловено от продължаващите промени в световния ред от президента Доналд Тръмп.

Цените на петрола, златото и среброто се повишиха тази година на фона на смущенията в световната търговия и инвеститорите, ориентиращи се към сигурни активи убежища на фона на залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от САЩ, амбициите на Тръмп да придобие Гренландия и войната срещу Иран.

Милиардерите, включително най-богатият човек в Мексико Карлос Слим, вече прибират огромни печалби от финансовите сътресения. Глобалната политическа несигурност също помогна за добавянето на над 20 млрд. долара към колективното богатство на индивидуални лица и семейства с дялове в регистрирани отбранителни компании тази година.

Проучване на JPMorgan Chase & Co. сред 333 инвестиционни фирми на свръхбогатите, публикувано през февруари, установи, че една от всеки пет фирми класира геополитиката като основен риск, изпреварвайки опасенията за ликвидността и инфлацията.

„Работим във време, в което геополитическото и геоикономическото наслагване никога не са били толкова важни за управлението на капитала“, посочва Сара Маседо, управляващ директор на Emissary Partners, лондонска консултантска фирма.

Други представители на групата на свръхбогатите по света, които променят разпределението на активите си, включват семейството зад Porsche AG и Volkswagen AG, което миналата година промени позицията си относно финансирането на бизнеси само с цивилна насоченост и създаде платформа за инвестиране в стартиращи компании в отбраната.

Някои компании за управление на семейно богатство също се стремят да ограничат рисковете от един все по-поляризиран свят, като навлизат в нови територии и разширяват мащаба на своите операции, за да смекчат възможните смущения.

„Структурите на богатството се укрепват, за да се гарантира, че активите могат да се движат, адаптират и да издържат, независимо от развитието на геополитическите условия“, посочва Найджъл Грийн, главен изпълнителен директор на финансовата консултантска фирма deVere Group. „Диверсификацията се пренаписва“, допълва той.