Най-богатите хора в света са забогатели с още 265 млрд. долара за ден

Най-богатите 500 човека в света са прибавили 265 млрд. долара към общото си богатство в сряда след новата порция силни ценови ръстове на акциите благодарение на оптимизма около примирието между САЩ и Иран, съобщава Bloomberg.

Това е второто по големина дневно увеличение в историята на индекса на милиардерите Bloomberg Billionaires Index. То се случва почти точно година, след като милиардерите отчетоха рекордните 304 млрд. долара увеличение на богатството си за ден. Тогава причина стана обявената от президента Доналд Тръмп 90-дневна пауза на търговските му мита от т. нар. „ден на освобождението“.

В сряда широкият индекс S&P 500 нарасна с 2,5% на фона на крехкото примирие, което евентуално би могло да доведе до по-осезаемо намаляване на цените на петрола и отблокиране на Ормузкия проток.

Най-много в индекса на Bloomberg е спечелил главният изпълнителен директор на Meta Platforms Марк Зукърбърг – 12,8 млрд. долара към нетното си състояние, след като акциите на компанията му поскъпнаха с 6,5%.

Милиардерът в сектора на луксозните стоки Бернар Арно и съоснователите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин са прибавили към богатството си по над 8 млрд. долара. общо 61 души от индекса отчетоха ръст на нетното си състояние от над 1 млрд. долара.

Ръстовете обаче не са достатъчни, за да компенсират загубите за индекса от началото на годината. Като група 500-те най-богати хора на света за изтрили от състоянието си 38,8 млрд. долара на годишна основа. Но въпреки това те остават с общо богатство от 11,7 трлн. долара.