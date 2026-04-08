Обявеното от Тръмп временно примирие с Иран окрили щатските индекси

Щатските борсови индекси напреднаха, след като американският президент Доналд Тръмп обяви временно спиране на огъня във войната с Иран, облекчавайки по този начин опасенията относно транспорта на петрол и газ през важния Ормузки проток, съобщава CNBC.

Бенчмаркът Dow Jones Industrial Average отчете ръст от 1342,53 пункта, или 2,88%, покачвайки се до равнище от 47 926,99 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа повишение от 2,51% до 6782,97 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 2,8% до 22 634,99 пункта.

Цените на петрола паднаха с над 16% след обявеното от Тръмп временно примирие. Фючърсите на американския лек петрол WTI поевтиняха с 14,88% до 96,14 долара за баре, докато тези върху сорт Брент се понижиха с 11,95% до 96,21 долара за барел.

„Съгласен съм да преустановим бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици“, написа Тръмп в Truth Social. „Получихме 10-точково предложение от Иран и вярваме, че то е работеща основа, върху която да преговаряме“, добавя американският държавен глава.

Върховният съвет за национална сигурност на Иран се съгласи да отвори отново Ормузкия проток за две седмици, стига всички атаки да бъдат прекратени. В изявлението се казва, че транзитът ще трябва да бъде координиран с иранските въоръжени сили. Израел също се съгласи с прекратяването на огъня.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 8 април.

Службата за проследяване на кораби MarineTraffic съобщи, че първите плавателни съдове са преминали през протока, въпреки че експерти казват, че общият трафик не се е увеличил значително спрямо нивата, наблюдавани по време на войната, която започна в края на февруари.

Ралито при американските акции беше оглавено от производителите на полупроводници, като книжата на Broadcom поскъпнаха с около 4%, а тези на Micron прибавиха 7% към стойността си.

По-рано бяха публикувани и протоколите от последното заседание на Федералния резерв, в които се посочва, че все по-голям брой представители на американската централна банка се опасяват, че войната с Иран може допълнително да ускори инфлацията и искат да заявят ясно след заседанието през март, че регулаторът може да бъде принуден да обмисли повишаване на лихвените проценти.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,297% и 4,888 на сто.

Доларовият индекс записа спад от 0,87% до 98,99 пункта.

Цената на златото се повиши с 1,45% до 4752,45 долара за тройунция.