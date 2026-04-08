Все повече представители на Фед са склонни да обмислят покачване на лихвите

Все по-голям брой представители на Федералния резерв на САЩ се опасяват, че войната с Иран може допълнително да ускори инфлацията и искат да заявят ясно след заседанието си през март, че централната банка може да бъде принудена да обмисли повишаване на лихвените проценти, пише Bloomberg.

Протоколът от заседанието на Федералната комисия по отворения пазар от 17-18 март показва, че централните банкери разглеждат коренно различни сценарии за американската икономика след избухването на войната с Иран и политическите реакции, които биха могли да последват.

Повечето представители на регулатора се притесняват, че продължителната война може да навреди на пазара на труда. В същото време много централни банкери подчертават риска от нажежена инфлация, което в крайна сметка може да наложи повишаване на лихвените проценти.

Някои представители на Фед изглежда стават по-категорични, настоявайки техните колеги да обмислят добавяне на текст към изявлението си след срещата, който повдига въпроса за повишаване на лихвените проценти при определени условия.

„Някои участници прецениха факта, че има сериозни основания за двустранно описание на бъдещите решения на комисията относно лихвените проценти в изявлението след заседанието, отразявайки възможността за корекции нагоре на целевия диапазон за лихвения процент по федералните фондове, ако инфлацията остане над целевите нива“, се посочва в протокола.

В отговор на тези опасения, в документа се отбелязва, че „по-голямата част“ от централните банки смятат, че може да отнеме повече време, за да се охлади инфлацията до целта на Федералния резерв от 2%.

На срещата те определиха основния лихвен процент на Фед да бъде в диапазона от 3,5% до 3,75%.

Последици от войната

Заседанието се състоя почти три седмици след като войната в Близкия изток доведе до рязко покачване на световните цени на петрола и природния газ, което оказа натиск върху инфлацията, но също така заплаши да забави икономическия растеж. Оттогава няколко представители на Фед сигнализираха за желание да запазят лихвените проценти стабилни, докато оценяват последиците от войната.

Като цяло, централните банкери реагират на войната, като изразяват загриженост и за двете страни.

„По-голямата част от участниците прецениха, че рисковете от ускоряване на инфлацията и рисковете от намаляване на заетостта са повишени, а мнозинството от участниците отбелязаха, че тези рискове са се увеличили с развитието на събитията в Близкия изток“, се посочва още в протокола.

В прогнозите, публикувани след срещата, централните банкери сигнализират, че очакват еднократно намаление на лихвените проценти през 2026 г. Инвеститорите са скептични, че Федералният резерв изобщо ще намали лихвените проценти тази година.

Повечето представители на регулатора очакват нивото на безработицата да остане почти непроменено, въпреки че мнозинството се съгласяват, че рисковете за пазара на труда са насочени към по-ниска стойност.

Същевременно централните банкери отбелязват, че продължителният конфликт в Близкия изток вероятно ще доведе до по-продължително повишаване на цените на енергията, което от своя страна би могло да тласне нагоре базовата инфлация.

Някои от тях също така подчертават възможността „дългосрочните инфлационни очаквания да станат по-чувствителни към повишаването на цените на енергията“.