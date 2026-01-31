Какво може да се очаква от новия управител на Фед?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще номинира Кевин Уорш за следващ гуверньор на Федералния резерв на САЩ, след като през май изтече мандатът на сегашния ръководител на централната банка Джером Пауъл.

Новият шеф на Фед е „наистина изключителен човек – и някой, който за мнозина няма да бъде особено голяма изненада“, заяви Тръмп за Уорш в четвъртък вечерта. „Това ще бъде човек, който е много уважаван, човек, когото всички във финансовия свят познават. И мисля, че това ще бъде много добър избор. Надявам се“, добави републиканецът.

По думите на Тръмп мнозина са убедени, че Уорш е можел да застане начело на Фед още преди няколко години.

Това е забележително изказване от страна на Тръмп, тъй като именно той през 2017 г. подмина Уорш при избора на ръководител на регулатора и вместо него номинира Пауъл, от когото сега яростно се опитва да се освободи.

Мандатът на Пауъл изтича на 15 май, но Тръмп от месеци се опитва да го свали от поста му още преди тази дата. Най-новият израз на тези опити е наказателното разследване срещу Пауъл за, както се твърди, подвеждащи негови твърдения за цената на ремонта, който се прави в сгради на централната банка.

Вчера Тръмп отново нападна Пауъл, наричайки го „идиот“, след като в сряда Фед остави без промяна водещите си лихви в диапазона 3,5-3,75 процента, с което предизвика гнева на държавния глава.

Тръмп настоява САЩ да имат „най-ниския лихвен процент от всички страни в света“. Според него това означава водеща лихва от 1 процент или дори още по-ниска.

Дали обаче Уорш ще изпълни желанието му?

„Уорш не е непознат, той е на страната на Тръмп. Застъпва се за по-ниско равнище на основния лихвен процент, напълно в духа на Тръмп“, посочи Александър Крюгер, главен икономист в Hauck Aufhäuser Lampe.

По думите му това обаче противоречи на настояването на Тръмп Фед да продължи да свива баланса си, което през последните години периодично води до напрежение на паричния пазар в САЩ.

„Назначаването на Уорш вероятно ще срещне съпротива в Сената“, допълва Крюгер.

За да може да заеме поста, Уорш има нужда от гласовете на мнозинство от сенаторите.

Ако номинацията бъде одобрена, 55-годишният Уорш ще стане най-младият ръководител на централната банка на САЩ в историята ѝ.

Професионалният му опит е сходен с този на Джером Пауъл – той е юрист и притежава „впечатляваща комбинация“ от опит както в публичния, така и в частния сектор, казва Матю Луцети, главен икономист за САЩ в Deutsche Bank Research.

Уорш заема гуверньорски пост в Фед в периода 2006–2011 г. – време, което обхваща и отговора на централната банка на глобалната финансова криза.

„В този период той е изпълнявал ролята на важна връзка между Фед и финансовите пазари“, се посочва в анализ за кандидатурата му, публикуван от Луцети в средата на декември.

В частния сектор Уорш е заемал различни позиции, включително сегашния му пост на партньор в инвестиционната компания на Стан Дръкенмилър – бивш председател и президент на „Duquesne Capital. Освен това има зад гърба си и преподавателска дейност, включително в бизнес школа на Станфордския университет. Женен е за Джейн Лаудър – внучка на Есте и Джоузеф Лаудър, съоснователите на едноименната козметична марка.

Какво обаче ще означава назначаването на Уорш като управител на Фед за бъдещата парична политика на САЩ е въпрос, на който е трудно да се даде отговор.

Въпреки че напоследък той се изказва в подкрепа на по-ниски лихви и по този начин се придържа към курса на Тръмп, по принцип не се смята за „гълъб“ в паричната политика. „По време на мандата си като гуверньор на УФР в периода около глобалната финансова криза той заемаше по-рестриктивна позиция от много свои колеги по редица въпроси, особено по отношение на балансовата политика“.

Най-новите му изявления обаче подсказват, че Уорш би могъл да подкрепи по-ниски основни лихви, евентуално съчетани с по-малък баланс на централната банка.

Напоследък Уорш многократно отправя остри критики към Фед. Той например упреква централната банка, че в действията си е прекалено зависима от текущите данни и не е достатъчно ориентирана към бъдещето. Макар да определя независимостта на Фед като „достойна“ цел, според него самата централна банка е допринесла за това тази независимост да бъде поставена под въпрос.

„Прекомерно голямата роля на Фед и незадоволителните му резултати отслабиха важната и легитимна претенция за парична независимост“, цитира анализът думи на Уорш. Той критикува и разширяването на мандата на централната банка, например ангажираността й с теми като климата или политиката на приобщаване – критика, която напълно съвпада с възгледите на Доналд Тръмп.

Но как ще реагира президентът, ако Уорш като нов ръководител на Фед отхвърли исканията за силно понижаване на лихвените проценти? Ясно е, че ако Уорш се подчини на Тръмп, това ще има значителни последици не само за САЩ, но и за световните финансови пазари.

Разбира се, той няма да взема решенията сам, тъй като промените в лихвените проценти се определят от 12-членната Комисия по отворения пазар (FOMC). В този орган обаче Тръмп вече назначи свой приближен – Стивън Миран – още през септември. Освен това се опитва да се освободи от члена на Управителния съвет на Фед Лиса Кук, но Върховният съд миналата седмица вече даде да се разбере, че Тръмп не може просто да я уволни.

А Джером Пауъл още в сряда, на пресконференцията след заседанието, даде съвет на своя наследник: „Стойте далеч от политиката“.

/БТА/