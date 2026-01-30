Тръмп се готви да подкрепи бившия централен банкер Кевин Уорш за председател на Фед

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се готви да номинира Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв, пише Bloomberg, позовавайки се на вътрешни източници.

Държавният глава заяви в четвъртък, че планира да обяви избора си за ръководител на централната банка на САЩ в петък. Източниците, пожелали анонимност, подчертават, че изборът не е окончателен, докато Тръмп не направи официално изявление.

Белият дом и Уорш не са отговорили веднага на исканията за коментар на Bloomberg.

Кевин Уорш, бивш член на Управителния съвет на Федералния резерв и един от четиримата финалисти в краткия списък на Тръмп за следващ лидер на централната банка, е посетил Белия дом в четвъртък, посочва още един от източниците.

Пазарите за прогнози показаха скок в залозите по-рано в четвъртък, че Уорш ще бъде избран.

Другите кандидати в списъка са директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет, членът на Управителния съвет на Фед Кристофър Уолър и изпълнителният директор на BlackRock Inc. Рик Ридер.

Вчера Тръмп каза още, че изборът му няма да бъде твърде изненадващ и новият ръководител на паричния орган ще бъде някой, познат на „всички“ във финансовия свят.

„Много хора смятат, че това е човек, който е можел да бъде на този пост преди няколко години“, посочи президентът.

Уорш е бил член на Управителния съвет на Фед от 2006 до 2011 г. и е съветвал Тръмп по въпроси на икономическата политика. Ако бъде номиниран и утвърден, той ще наследи Джером Пауъл, чийто мандат начело на Федералния резерв изтича през май. Уорш беше пренебрегнат от държавния глава за най-високата длъжност в паричния орган през 2017 г., когато той избра Пауъл за ръководител.

През последните месеци Уорш се присъедини към позицията на президента, като публично се застъпи за по-ниски лихвени проценти, което противоречи на дългогодишната му репутация на „ястреб“* по отношение на инфлацията.

Тръмп търсеше кандидат, който да бъде широко приемлив за пазарите и да споделя неговата склонност за намаляване на основните лихви още повече и по-бързо.

По-рано тази седмица Фед запази лихвите без промяна, след като ги понижи три пъти в края на 2025 г.

Изборът на Тръмп може да се сблъска с усложнения при опита за потвърждение в Сената на САЩ. Кевин Уорш вероятно ще бъде приемлив за широка група републикански сенатори, като Бил Хагърти от Тенеси го нарича „много ясен избор, който пазарите биха приели и оценили“.

Но ключовият сенатор Том Тилис, републиканец от Северна Каролина, който е член на Банковата комисия, обеща да блокира всички номинации на Тръмп, докато Министерството на правосъдието на САЩ не приключи разследването си относно ремонта на централата на Фед във Вашингтон.

Това разследване, което се фокусира и върху показанията на Пауъл пред Конгреса, засили още повече опасенията относно заплахите за независимостта на паричния орган.

На въпрос в четвъртък дали номинацията за председател на Фед може да бъде потвърдена без Тилис, лидерът на мнозинството в Сената Джон Тун отговори: „Вероятно не.“

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.