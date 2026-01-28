Фед не се поддаде на натиска на Тръмп за намаление на лихвите

Федералният резерв на САЩ очаквано запази паричната си политика без промяна на първото си заседание за годината въпреки натиска на президента Доналд Тръмп да намали разходите по заемите.

Финансовата институция запази лихвите в диапазона 3,5%-3,75% след три последователни понижения през миналата година с цел подкрепяне на заетостта и същевременно запазване на натиска за понижаване на инфлацията.

Представителите на централната банка Крис Уолър и Стивън Миран не бяха съгласни с решението, като гласуваха за намаляване на лихвите с четвърт процентен пункт, съобщава Yahoo Finance. Преди заседанието Уолър посочи продължаващите опасения относно състоянието на пазара на труда като фактор за намаляване на лихвите.

Централните банкери повишиха оценката си за икономиката на САЩ от "умерена" до "солидна" на фона на силните данни относно американския брутен вътрешен продукт (БВП) за третото тримесечие и очакванията за силно последно тримесечие на 2025 г. Въпреки това те все още виждат инфлацията "донякъде ускорена" и се отказаха от формулировката, че "рисковете за намаляване на заетостта са се увеличили през последните месеци".

Представителите на Фед заявиха, че „при разглеждането на обхвата и времето на допълнителните корекции в целевия диапазон за лихвения процент, Комисията по отворения пазар ще оцени внимателно постъпващите данни, променящите се перспективи и баланса на рисковете“.

Днешното заседание даде възможност на председателя Джеръм Пауъл да насочи вниманието далеч от политическите и правните драми, обграждащи Фед, и обратно към основната задача на централната банка - контрол върху ценовия натиск и максимизиране на заетостта.

По-рано, очевидно разгневен от заплахата за наказателно дело срещу него заради ремонта на сграда на Фед, отиващият си председател на централната банка изостри тона си по темата за независимостта, като нарече атаката на администрацията на Тръмп срещу него просто „претекст“ за оказване на натиск, за да се наложат по-резки понижения на лихвените проценти.

При положение че много представители на Фед смятат, че централната банка вече е на или близо до т. нар. неутрален лихвен процент, аргументите за стимулиране на икономиката в момента са слаби - не на последно място заради очакваното засилване на фискалната политика тази година и продължаващата несигурност около ценовия ефект от митата на Тръмп.

Икономиката на САЩ и бъдещите движения на лихвите

През последните месеци рязкото забавяне на наемането на служители притесни някои финансисти, които се опасяваха, че пазарът на труда може да е близо до преломна точка. Но друга група остана предпазлива по отношение на инфлацията и реагираше все по-остро с всяко понижение на лихвите. До декември Пауъл беше изправен пред почти открит бунт. Разделението беше допълнително задълбочено от липсата на данни заради спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането.

Последните данни обаче притъпиха остротата на дебата. Основната инфлация при потребителските цени за годината до декември възлезе на 2,6% - по-ниско от очакваното - което помогна да се успокоят притесненията на най-суровите по отношение на паричната политика представители на Фед.

По отношение на заетостта, след като през ноември безработицата достигна четиригодишен връх от 4,5%, тя отново започна да намалява. Други показатели на пазара на труда също дадоха увереност, че не се очертава вълна от съкращения, дори и наемането да остава вяло.

„Като цяло ситуацията не е толкова спешна, че да изисква действия от страна на Фед“, коментира пред Bloomberg Йелена Шулятиева, старши икономист за САЩ в Conference Board. Тя остава по-притеснена за заетостта, отколкото за инфлацията, но вижда пазара на труда в „крехко равновесие“ засега, като ръстът е концентриран в няколко индустрии.

„Наистина няма убедителен аргумент, че Фед трябва да прави каквото и да било в момента“, казва Грегъри Фаранело, ръководител на търговията и стратегията при лихвите в AmeriVet Securities. „В краткосрочен план паричният орган е в режим на изчакване.“

Средната оценка на членовете на Фед от миналия месец сочи, че през 2026 г. вероятно ще има само още едно понижение на лихвите. И въпреки политическия шум финансовите пазари, които започнаха годината със залози за две понижения, постепенно се доближават до тази позиция. Тя се разминава с дълбоките понижения, изисквани от Тръмп, или от допълнителните 150 базисни пункта съкращения през тази година, за които призова последният назначен от президента член на Управителния съвет на Фед - бившият му икономически съветник Стивън Миран.

Силният ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) и отслабващите опасения за сериозно влошаване на пазара на труда остават водещите фактори за решенията на Фед, макар че екипът на Тръмп вижда същите данни и стига до извода, че са необходими по-бързи понижения на лихвите независимо от това.