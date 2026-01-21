И най-големите усилия на Пауъл не могат да спасят независимостта на Фед

Решимостта на американския президент Доналд Тръмп да ръководи паричната политика претърпя забележителен обрат. Смелият отговор на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл миналата седмица на заплашващо го криминално разследване изглежда изненада Белия дом. Заедно с подкрепата за Пауъл от изненадващо широк кръг други управители на централни банки, финансисти, водещи икономисти и дори от един или двама членове на Конгреса, това несъмнено промени ситуацията.

Поне за момента. За да се възстанови или укрепи независимостта на Фед, са необходими едно от двете: или президент, който уважава добросъвестността и техническата експертиза на централната банка и следователно е готов да ѝ възложи паричната политика, или Конгрес, който е готов да се намеси с цел същия резултат. В момента САЩ нямат нито едното, нито другото, пише редакторът на Bloomberg Клайв Крук.

Това обаче не намалява впечатлението от реакцията на Пауъл спрямо атаката на Тръмп. След като му беше връчена призовка от голямо жури, свързана с изявлението му пред Конгреса относно ремонта на сградата на централната банка - проект, който президентът безмилостно критикува - Пауъл не спести нищо: „Заплахата от криминални обвинения е последица от това, че Федералният резерв определя лихвените проценти въз основа на най-добрата ни оценка за това, което ще служи на обществото, вместо да следва предпочитанията на държавния глава.“

Идвайки от човек, известен със своята скромност и сдържаност, такава откровена съпротива беше шокираща.

Също толкова впечатляващи беше подкрепата, която Джером Пауъл получи от всички страни. Ключово е как републиканският сенатор Том Тилис заяви, че ако Белият дом не се оттегли, той ще блокира гласуването на всеки кандидат за заместник на Пауъл като председател, когато мандатът му изтече през май. Първият избор на президента за мястото на Пауъл все още не е ясен, но тези събития логично ще затруднят утвърждаването на силно предпочитан кандидат, дори ако заплахите срещу Пауъл отслабнат. Може да се наложи за тази позиция да бъде издигнат някой по-малко близък до Тръмп и/или по-малко видимо готов да изпълнява волята му.

Чувствам известна симпатия към Кевин Хасет, директор на Националния икономически съвет, който преди бе фаворит за поста, пише авторът. Това сигурно е било сериозно предизвикателство - да продължаваш да казваш на президента, че той е прав за всичко, докато се съгласяваш с инвеститорите, че независимостта на централната банка е от съществено значение за икономическата стабилност. Подложен на въпроси относно изявлението на Пауъл, Хасет каза, че настоящият председател е добър човек, но също така, че инвеститорите трябва да приветстват разследването на Министерството на правосъдието: „Ако съм тук в Белия дом и някой каже: „Хей, Министерството на правосъдието иска да разгледа всичките ти имейли или да види какво си правил по този или онзи въпрос“, тогава бих приветствал възможността да им покажа, че всичко е наред“, каза той.

Може би той нямаше да се чувства толкова комфортно, ако като председател на Фед трябваше да се сблъска с юридически атаки, насочени към него от гневна и безскрупулна администрация. Но това вече най-вероятно е академичен въпрос: президентът намеква, че Хасет ще остане в Националния икономически съвет - може би мълчаливо признание за реакцията срещу Пауъл. Ако шумът около Пауъл утихне и Тилис се съгласи, някой друг, като бившия член на Управителния съвет на Фед Кевин Уорш, ще трябва да подготви своите имейли, кредитни заявления, данъчни декларации и други доказателства за безупречно поведение спрямо закона.

Междувременно привържениците на независимостта на централната банка ще се утешават с тези събития - отстраняването на Хасет, ако се случи; ангажиментът на Пауъл да върши работата си правилно; възможността той да остане в Управителния съвет след изтичането на мандата му като председател; шепоти на недоволство сред републиканците в Конгреса; и всички явни препятствия пред опитите на Белия дом да „анексира“ централната банка. На 21 януари Върховният съд ще чуе аргументите относно опитите на Тръмп да освободи члена на Управителния съвет на Фед Лиса Кук заради необосновани обвинения във финансови нередности. Това е възможност за съдиите да потвърдят специалния статус на Фед сред независимите институции и да настояват, че ръководителите му не могат да бъдат уволнени по нечия воля. Ако го направят, това също ще е окуражаващо.

Все пак нищо от това няма да е достатъчно. Вярно е, че пълното завземане от Белия дом е малко вероятно, защото инвеститорите няма да го позволят. Но нещо по-малко от явното завземане вече е факт и, въпреки смелостта на Пауъл, не може да бъде обърнато при настоящите обстоятелства. Всички представители на Фед знаят, че администрация с уникални виждания за икономическата политика, решена да максимизира властта си и безскрупулна в методите си, следи всяко тяхно движение.

Обърнете внимание, че това не е просто въпрос на личен интерес. Скромните отстъпки пред изискванията на Белия дом могат законно да бъдат определени като добра политика.

Последното нещо, което представителите на Фед биха искали, е да изплашат инвеститорите, а откритата война между тях и Белия дом крие точно такъв риск. (Постоянното учтиво отношение на Пауъл към Тръмп до миналата седмица, въпреки поредицата провокации от страна на президента, несъмнено отразява това. По същата причина той може да реши да напусне борда през май.) В крайна сметка, ако Фед цени стабилността повече от администрацията, той ще се съгласи, до известна степен, да бъде притискан: колкото по-безразсъдна е администрацията, толкова повече рационална и компетентна централна банка е принудена да отговаря на исканията ѝ.

От време на време, като този месец, се преминава някоя граница. Равновесието се нарушава и трябва да се възстанови. Белият дом ще обмисли следващия си ход, а накрая Конгресът ще се съгласи. Резултатът няма да е анексиране, но със сигурност ще бъде по-малко от истинска оперативна независимост и ще донесе със себе си тежка икономическа цена.