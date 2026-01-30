Доналд Тръмп потвърди номинацията на Кевин Уорш за председател на Фед

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че възнамерява да номинира Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв, предава Bloomberg.

„Познавам Кевин от много дълго време и нямам никакво съмнение, че той ще остане в историята като един от ВЕЛИКИТЕ председатели на Фед - може би най-добрият“, написа държавният глава в социалната си мрежа Truth Social. „Той е перфектният избор и никога няма да ви подведе“, добави Тръмп.

Уорш, който е бил член на Управителния съвет на централната банка на САЩ от 2006 до 2011 г. и преди това е съветвал Тръмп по икономическа политика, би наследил Джером Пауъл, когато мандатът му приключи през май. Това бележи завръщане за 55-годишния Уорш, когото президентът подмина за най-високия пост през 2017 г., когато избра Пауъл.

Ако бъде утвърден от Сената, бившият управител на Фед ще поеме ръководството на паричната политика на САЩ в момент, когато много икономисти и инвеститори смятат, че традиционната ѝ независимост е застрашена от Белия дом. Кевин Уорш се сближи с президента през 2025 г., като публично подкрепи настояването му за по-ниски лихвени проценти в разрез с дългогодишната си репутация на „ястреб“* по отношение на инфлацията.

По време на мандата си във Фед Уорш последователно се отнасяше с предпазливост към инфлацията и често подкрепяше по-високи лихвени проценти. Миналата година обаче той застана зад възгледа на Тръмп, че лихвите могат да бъдат значително по-ниски. Готовността за понижаване на лихвите се разглежда като своеобразен тест за следващия председател, което тревожи наблюдателите на Фед, че това може да подкопае независимостта на централната банка.

Потвърждаването на избора му от Сената може да бъде усложнено от наскоро обявено разследване на Министерството на правосъдието срещу централната банка. На 9 януари Фед получи призовки, свързани със свидетелските показания на Пауъл пред Конгреса през 2025 г. относно проект за реновиране на централата на Фед. Пауъл излезе с необичайно видеопослание, в което остро осъди разследването, а няколко републикански законодатели застанаха в защита на централната банка, като един от тях обеща да блокира всички номинации за Фед, докато правният въпрос не бъде решен.

Макар че Фед извърши три понижения на лихвите с по четвърт процентен пункт миналата година - през септември, октомври и декември - Пауъл заяви в сряда, че тази седмица е имало широка подкрепа за запазване на лихвите без промяна на фона на признаците за известно стабилизиране на пазара на труда.

Инвеститорите очакват лихвите да спаднат до около 3% до края на 2026 г. от диапазона 3,5-3,75%, където се намират в момента - все още далеч над нивата, които Тръмп би искал.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.